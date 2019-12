Condividi su

Dove vedere Inter-Roma in diretta streaming o in tv





Venerdì 6 dicembre, si disputerà il primo big match di giornata al Meazza, Inter-Roma, valido per la quindicesima giornata di Serie A.

Prova del nove dopo il sorpasso alla Juve

L’Inter ha sorpassato la Juventus in testa alla classifica dopo la vittoria contro la Spal e grazie al passo falso commesso dai bianconeri contro il Sassuolo.



I nerazzurri hanno vinto cinque delle sette partite giocate in casa e contro la Roma non vogliono deludere le aspettative dei tifosi. Da mister Conte sono arrivate parole dolci nei confronti di Fonseca e la Roma durante la conferenza stampa dove ha dichiarato: “I giallorossi stanno facendo molto bene in questo periodo. Fonseca sta facendo cose importanti“. Cose più che importanti nell’Inter le sta facendo in particolar modo Lautaro Martinez, che contro la Spal è stato per l’ennesima volta mattatore di giornata, siglando una fantastica doppietta come accaduto nell’ultima partita di Champions League contro lo Slavia Praga. Contro la Roma, ai ragazzi di Conte servirà essere cinici sotto porta grazie alla premiata ditta Lautaro-Lukaku, ma soprattutto stare attenti in difesa perché la squadra di Fonseca difficilmente perdona sotto porta. La vittoria dei nerazzurri è quotata dai bookmakers a 1,85.

Fonseca recupera anche Dzeko

Al quarto posto in classifica a pari merito con il Cagliari di Maran, la Roma ha totalizzato 28 punti e vuole assicurarsi un posto in zona Champions League.



Dopo i tanti infortuni, finalmente Fonseca sta vedendo tornare a disposizione i suoi ragazzi: contro l’Inter tornano Dzeko e Zaniolo, con quest’ultimo che giocherà dal primo minuto per la prima volta contro la sua ex squadra. Nel frattempo, in infermeria restano ancora Cristante, Fazio, Pastore e Zappacosta ai quali si è aggiunto Kluivert, fermo per una decina di giorni dopo il leggero infortunio riscontrato contro il Verona.

Proprio nell’ultimo match dove i capitolini hanno ottenuto i tre punti, l’olandese ha favorito il ritorno in campo di Perotti, anch’egli molto sfortunato negli ultimi tempi. La vittoria della Roma al Meazza è quotata a 4,00, mentre il pareggio a 3,80.

Le probabili formazioni di Inter-Roma

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Martinez.



Allenatore: Conte



ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Zaniolo.



Allenatore: Fonseca

Dove vedere Inter Roma in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

