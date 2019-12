Condividi su

Android modalità focus: come si attiva e a che serve agli utenti

Google in questi giorni ha rilasciato l’aggiornamento dell’app Benessere Digitale, già in distribuzione sul Play Store per i dispositivi compatibili. L’aggiornamento consiste nell’inserimento di una funzione che ci permetterà di disattivare le notifiche di alcune applicazioni per un certo periodo di tempo. Ciò ci consentirà di essere più concentrati sul mondo che ci circonda, invece che sullo smartphone.

La modalità Focus su Android

Benessere digitale è un’applicazione sviluppata da Mountain View, che consente di monitorare l’utilizzo che facciamo del nostro smartphone ogni giorno, offrendo un quadro completo delle nostre abitudini digitali con statistiche e grafici. Adesso l’app è stata integrata anche di parental control: i genitori potranno controllare come i loro figli si rapportano ai loro dispositivi Android; ma la vera novità è quella arrivata in questi giorni. L’app ha infatti rilasciato una nuova funzionalità: la Focus Mode. Attraverso la nuova funzione è possibile selezionare app specifiche e bloccarne la ricezione di notifiche, si tratta quindi di “mettere in pausa” determinate applicazioni. Anche se questa funzione non fa nulla di nuovo, in quanto possiamo essere noi stessi a disattivare le notifiche delle applicazioni che ci interessano manualmente, essa è più comoda in quanto ci permette di farlo con un solo tap e in modo automatico.

Attraverso la funzionalità Focus Mode possiamo scegliere gli orari in cui sarà attiva oppure decidere se attivare la funzionalità per 5, 15 o 30 minuti premendo sul tasto “Take a break”. Nell’app troveremo l’elenco della “app che ci distraggono“. In questa sezione dovremmo selezionare le applicazioni che ci interessano e che vogliamo silenziare. Se proveremo ad aprire una delle app silenziate quando la funzionalità sarà attiva riceveremo una notifica che ci avverte che tale app è silenziata.

La Focus Mode ci può essere utile in diverse situazioni, come per esempio a lavoro, a scuola, durante le ore universitarie, ma anche mentre guidiamo (cosi da non compromettere la guida ed essere più sicuri). Infine, la funzionalità potrebbe rendersi utile per prendersi un momento di riposo dalle notifiche dello smartphone quando si vuole riposare.

