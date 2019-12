Condividi su

Dove vedere Leverkusen-Juventus in diretta streaming o in tv





Mercoledì 11 dicembre alle 21:00, si giocherà alla BayArena Leverkusen-Juventus, match valido per l’ultima giornata di Champions League del gruppo D.

LEGGI ANCHE: Shakhtar Donetsk-Atalanta: probabili formazioni, quote e pronostico

Nemmeno una vittoria basterebbe al Leverkusen

Qualora il Bayer Leverkusen dovesse clamorosamente vincere contro la Juventus, dovrebbe sperare che l’Atletico Madrid non vinca nel match casalingo contro la Lokomotiv Mosca, ultima nel girone con 3 punti.



I tedeschi si trovano al terzo posto con 6 punti e sono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions. La situazione in campionato sembra aver trovato un’ottima stabilità, la squadra di Bosz ha ottenuto 10 punti nelle ultime quattro partite mostrando una splendida forma. In piena zona Europa League e a pari punti con lo Schalke, il Leverkusen punta ad arrivare tra le prime quattro della Bundes. Contro la Juventus, la vittoria dei rossoneri è quotata 1,95.

Cristiano Ronaldo vuole tornare al gol in Champions

Cristiano Ronaldo non segna in Champions dall’1 ottobre proprio contro la compagine teutonica e finora è stato il solo ed unico gol segnato in questa edizione di Champions League, numeri ai quali il portoghese non è abituato.



Contro il Leverkusen, Sarri lo schiererà dal primo minuto accanto a Higuain e Bernardeschi, mentre verrà dato spazio a giovani e panchinari, questo perché la Juventus è già qualificata come prima a 13 punti. In campionato, dopo la sconfitta pesante contro la Lazio, la Vecchia Signora ha permesso all’Inter di consolidare il primo posto in Serie A nonostante il pareggio dei nerazzurri contro la Roma. Contro il Bayern Leverkusen la vittoria della Juventus è quotata a 3,70.

Le probabili formazioni di Leverkusen-Juventus

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L.Bender, Tah, S.Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Bellarabi, Havertz, Bailey; Volland.



Allenatore: Bosz



JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Rugani, Demiral, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Higuain.



Allenatore: Sarri

Dove vedere Leverkusen-Juventus in streaming o tv

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it