Juventus-Udinese: probabili formazioni, quote e pronostico

Domenica 15 dicembre alle 15:00, si giocherà all’Allianz Stadium Juventus-Udinese, match valido per la sedicesima giornata di Serie A.

Ritorno alla vittoria obbligatorio

Reduce dalla vittoria in Champions contro il Bayer Leverkusen e la conseguente qualificazione agli ottavi come prima nel girone, la Juventus accoglie allo Stadium l’Udinese di Gotti.



Dopo la sconfitta pesantissima a Roma contro la Lazio il distacco con la capolista Inter è aumentato di un punto. Momento non semplice in campionato per gli uomini di Sarri, che nelle ultime due giornate hanno ottenuto solo un punto dovendo cedere la vetta alla squadra di Conte. Cristiano Ronaldo sembra aver ritrovato il feeling con il gol, tre nelle ultime tre partite e domenica non vorrà mancare il bersaglio.

Sarri dovrà fare a meno di Bentancur infortunato, Pjanic squalificato per somma di ammonizioni e Cuadrado sempre squalificato per l’espulsione ricevuta contro la Lazio: spazio quindi a Rabiot in cabina di regia, con Emre Can e Matuidi interni. La vittoria della Juventus è quotata 1.25.

Allo Stadium per tentare l’impresa

Galvanizzato dall’ottimo pareggio in casa contro il Napoli, l’Udinese vuole cercare di strappare punti preziosi alla Juventus per allontanarsi dalla zona retrocessione.



Sono quattro i punti di vantaggio dei friulani sul Genoa, attualmente terzultimo in classifica e i bianconeri vogliono approfittare del Derby della lanterna per andare sempre più verso la zona tranquillità.

Gotti dovrà fare a meno di Samir, Sema e Jajalo e si affiderà all’estro di De Paul a supporto della coppia Okaka-Lasagna. La vittoria dell’Udinese è quotata 12.00, mentre il pareggio lo troviamo a 6.00.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Alex Sandro, de Ligt, Bonucci, Danilo; Matuidi, Rabiot, Emre Can; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala.



Allenatore: Sarri



UDINESE (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, Becao; ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Lasagna.



Allenatore: Gotti

