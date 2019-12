Condividi su

Apple Mac Pro e Pro display disponibili in Italia, prezzo e dove acquistarli

Sono finalmente arrivati in Italia due nuovi prodotti di casa Apple già disponibili negli store online. Il primo prodotto, ovvero il Mac Pro parte da un prezzo base di 6599 €, invece, il secondo, il Pro Display XDR, parte da 5.599 euro con la versione con vetro standard.

Prezzo e caratteristiche dei due prodotti Apple

Di base il nuovo Mac Pro si presenta con un processore Intel Xeon W a 8 core che arriva a frequenze di 3,5 / 4 GHz, 32 GB di memoria DDR4 ECC, una GPU Radeon Pro 580X con 8 GB di memoria GDDR5, un SSD da 256 GB, il Magic Mouse 2 e la Magic Keyboard. Il prodotto base può però essere modificato aggiungendo diverse opzioni. Apple ci dà infatti la possibilità di scelta. Inizialmente possiamo decidere quale tra le 5 CPU Intel disponibili prendere. è bene sottolineare che la più potente (Processore Intel Xeon W 28‑core a 2,5GHz) costa ben 8400 euro in più di quella base. Per quanto riguarda SSD è possibile installare un’unità fino a 4 TB spendendo altri 1680 euro ed è inoltre possibile aggiungere una scheda Apple Afterburner con altri 2400 euro. Questa scheda permette di riprodurre tre flussi video ProRes RAW 8K simultaneamente. Il sistema può inoltre supportare fino a 1,5 terabyte di memoria grazie a sei canali di memoria ECC ultraveloce e 12 slot DIMM fisici, spendendo in tutto altri 30.000 euro. Altra opzione che Apple ci dà è la possibilità di aggiungere il case con ruote per spostarlo in modo più pratico con un costo di 480 euro e aggiungere il Magic Mouse 2 e il Magic Trackpad 2 a 149 euro. Queste sono solo poche opzioni rispetto a quelle presenti sullo store: Apple infatti ne ha disposte diverse per accontentare tutti gli utenti.

Un Mac Pro ben configurato può costare dai 10.000 euro ai 30.000 euro, fino ad arrivare ad una cifra da capogiro: 60000 euro con la configurazione massima.

Altra componente fondamentale, per un futuro acquisto di un computer di questo genere, è il display, in questo caso il Pro Display XDR, che non è incluso nel pacchetto base. Il nuovo display commercializzato ha uno schermo LCD da 32 pollici con risoluzione da 6016 x 3384 pixel (Retina 6K). Questo display supporta il color gamut P3 wide e il pannello a 10 bit mostra oltre 1 miliardo di colori. Ne esistono due modelli diversi: la versione con vetro standard e la versione con la texture antiriflesso. Ovviamente il Pro Display XDR in base alla variante scelta cambia prezzo. Rispettivamente troviamo il primo a 5.599 euro ed il secondo a 6.599 euro.

Dove acquistarli

I nuovi prodotti non sono ancora disponibili per il ritiro nello store fisico Apple. Si avrà però la possibilità di poterlo acquistare nello store online.

