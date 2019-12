Condividi su

Come vestirsi a Natale 2019: idee e consigli per il look perfetto

Natale è alle porte e se siete ancora indecisi su cosa indossare quel giorno, ecco alcuni consigli per un look che renderà le vostre feste ancora più magiche. I pranzi e le cene coi i parenti ci aspettano, non facciamoci cogliere impreparati ma studiamo già ora l’outfit perfetto.

Come vestirsi alla Vigilia

Non ci sarà bisogno di strafare, basterà scegliere gli accessori giusti ed abbinarli correttamente. Sicuramente, anche per il Natale 2019 il rosso sarà il colore must dell’inverno, da abbinare all’oro ed ai glitter. Per la Vigilia di Natale si potrebbe optare per un look brillante ma naturalmente sobrio, bisogna ricordarsi di adattare i propri outfit in base alle varie occasioni: sarà una cena coi i parenti? Oppure sarà una serata tra amici davanti ad una bella cioccolata calda? Se la vostra vigilia sarà più simile alla prima opzione allora si potrebbe scegliere un accessorio glitterato (come ad esempio un cerchietto) da abbinare ad un maglione oversize fermato da una cintura in vita. Se invece opterete per la seconda opzione, potreste indossare una gonna dalla quale far “sbuffare” un maglioncino oppure una camicetta rossa.

Pretty Princess: trama, cast e curiosità sul film. Si farà la terza parte?

Idee su come vestirsi a Natale

Per il pranzo di Natale è sconsigliata una cintura troppo stretta oppure un pantalone che segna la vita: in previsione della grande abbuffata sarebbe meglio scegliere un look che sia anche comodo. Si potrebbero abbinare dei pantaloni in pelle ad un cardigan ed un dolcevita, in modo che il look non sembri troppo aggressivo, oppure un vestito che non segni però la vita.

Largo uso ai collant, di ogni fantasia: a pois, con gli strass oppure in cachemire – per le più freddolose. Ad abbellire il vostro look, optate per una scarpa con tacco oppure uno stivale sopra al ginocchio. Non potranno mancare un cappotto bianco ed un paio di guanti, magari con il pelo.

Anche il trucco però vuole la sua parte, scegliete un rossetto rosso oppure – se farete uno smokey eyes – un lucidalabbra nude, l’importante è che siano no-transfer, di modo che resista tra una portata e l’altra.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it