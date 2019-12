Condividi su

Scarpe invernali uomo e donna 2020: quali regalare per Natale

Manca poco a Natale e se siete i classici ritardatari nell’acquisto dei regali, ecco alcuni consigli se pensavate di optare per un paio di scarpe. Calde ed invernali, ce n’è di ogni tipo e per ogni gusto. Ecco quali scegliere in base alle tendenze per l’anno nuovo.

Scarpe invernali: quali scegliere in base alla moda 2020

Gli anni passano e le mode cambiano – dice un detto – ma in questo caso ecco una serie di scarpe perfette per i mesi invernali, ma sfruttabili anche in primavera, quando le temperature sono ancora un po’ più fresche. Inoltre, possono essere un pensiero ad hoc se siete ancora indecisi su cosa regalare ai vostri cari.

Ampio uso degli anfibi, gli stivali da pioggia che oltre a scaldare d’inverno e proteggere dalle basse temperature, sono anche un accessorio alla moda che dona particolarità al look. Perfetti con un paio di pantaloni per creare un outfit sportivo, possono essere abbinate anche ad una gonna per un look più casual, magari scegliendo un calzino brillantato da lasciar intravedere dallo stivale.

Come dunque si può intuire, saranno gli stivali le scarpe must have del 2020, col tacco, alti fino al ginocchio oppure alla caviglia. Quest’anno sulle passerelle si è visto il ritorno dello stivale “alla texana”, moda che proseguirà nel 2020. Se volete optare per una calzatura prettamente invernale, un paio di scarpe con il pelo (UGG – Mou) sono l’ideale per i più freddolosi.

Le intramontabili sneakers saranno l’evergreen da indossare in ogni occasione, anche quelle più eleganti. Esatto, non necessariamente sneakers vuol dire scarpe da ginnastica, attualmente ne esistono di vari modelli ed adattabili ad ogni look: è il caso della scarpa gioiello, impreziosita da strass e brillantini e perfetta per chi la sera preferisce la comodità.

Infine, un paio di mocassini non potrà sicuramente mancare nell’armadio di un fashion addicted: nel 2020 torneranno di moda e le vedremo molto in giro. Di velluto o di pelle, queste scarpe possono essere adatte anche alle temperature invernali se abbinate ad una calza pesante

