Condividi su

Parma-Brescia: probabili formazioni, pronostico e quote





Domenica 22 dicembre alle ore 15:00, si disputerà al Tardini Parma-Brescia, partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A.

LEGGI ANCHE: Atalanta-Milan: formazioni, diretta tv streaming e dove vedere

Impresa compiuta a Napoli

I 106 anni di storia, (16 dicembre 1913-16 dicembre 2019), sono stati festeggiati al meglio dalla squadra e dalla società emiliana, con l’impresa riuscita contro il Napoli i ragazzi di D’Aversa si sono temporaneamente piazzati al settimo posto in classifica a ridosso della zona Europa.



Contro il Brescia la vittoria sembra essere alla portata dato il divario in classifica, anche se i lombardi sono in piena ripresa. Al San Paolo è tornato al gol Gervinho che ha chiuso la partita gelando lo stadio, ma la nota più importante va fatta a Kulusevski che ha disputato una partita impeccabile segnando il gol dell’1-0 e sfornando l’assist per il 2-1. In via di recupero gli indisponibili: Inglese e Kucka. La vittoria del Parma sul Brescia è quotata dai bookmakers 2,05.

Corini si è ripreso il suo Brescia

Passata la situazione di caos totale dopo l’esonero di Grosso e la richiamata al comando di Corini, l’ex-giocatore del Palermo ha ripreso in mano la squadra mettendo in fila due vittorie consecutive importanti contro Spal e Lecce, ma nella giornata di recupero ha perso lo scontro diretto in casa contro il Sassuolo di De Zerbi.



Il Brescia pian piano si sta tirando fuori dalla zona retrocessione mostrando buon gioco e tanta grinta. Nel match in casa contro il Lecce, i lombardi si sono imposti straordinariamente con il risultato di 3-0. Contro il Sassuolo, nel turno di recupero della settima giornata, invece il Brescia è stato poco cinico sotto porta e i neroverdi ne hanno approfittato vincendo il match 2-0. La vittoria contro il Parma è quotata 3,70, mentre il pareggio è a 3,40.

Le probabili formazioni di Parma-Brescia

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Sprocati, Gervinho



Allenatore: D’Aversa



Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa



Allenatore: Corini

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it