Ognuno è perfetto: anticipazioni terzo appuntamento su Rai Uno

Sarà l’ultima, la terza puntata di Ognuno è perfetto: la fiction si concluderà lunedì 23 dicembre, ecco le anticipazioni dell’ultimo capitolo della mini serie con Cristina Capotondi ed Edoardo Leo.

Anticipazioni ultima puntata Ognuno è perfetto

La mini fiction Ognuno è perfetto ha riscosso un grande successo tra il pubblico italiano e giunge al termine il 23 dicembre, con la terza ed ultima puntata. La trama è delicata ed emozionante, narra la storia di Rick, un ragazzo affetto dalla sindrome di Down che cerca di vivere al meglio delle sue possibilità riuscendo anche a trovare lavoro.

Ivan scopre che suo figlio Rick si trova in Albania e parte insieme a Miriam per raggiungerlo. Una volta ricongiunti, i due si mettono alla ricerca di Tina, la ragazza di cui Rick è innamorato. L’operazione non sarà così semplice come sperato, perché la ragazza che cercano potrebbe essere fuggita in Kosovo insieme a Katarina (la madre), il tutto però sotto falso nome. Ivan ed il figlio sono sprovvisti di passaporto e dunque non possono partire, ma tenteranno in tutti i modi di entrare nello Stato.

A questo punto Miriam riesce a mettere in contatto Tina e Rick. La donna è la proprietaria di una cioccolateria torinese, la quale deve tornare in patria a causa di problematiche che sono sorte. Finalmente Rick e Tina si ricongiungono, i due amanti si metteranno subito in viaggio verso l’Italia per programmare il loro matrimonio. Tutto è bene quel che finisce bene.

Miriam è interpretata da Cristina Capotondi mentre Ivan da Edoardo Leo, due grandi attori italiani di successo. Rick e Tina sono interpretati da Gabriele di Bello e Alice de Carlo. I due ragazzi sono stati apprezzati fin da subito dal pubblico italiano, grazie alla loro dolcezza e alla loro bravura nel recitare.

L’appuntamento per la terza ed ultima puntata di Ognuno è perfetto è lunedì 23 dicembre alle ore 21.10 su Rai Uno.

