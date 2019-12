Condividi su

Regali Natale 2019 Amazon: uomo, donna e bambino. Le migliori idee

Anche quest’anno Amazon offre moltissime promozioni per chi sta cercando il regalo perfetto per Natale. Dal 9 dicembre al 22 sarà inoltre possibile approfittare dei molteplici sconti offerti dall’azienda. Qui, trovi alcune idee di regali “fai da te”.

Il negozio di Natale di Amazon

Amazon ci aiuta a trovare i regali perfetti attraverso il negozio di Natale, il posto giusto per chi sta cercando i regali per lui, per lei e per bambini, a un prezzo anche sotto i 20 euro. Inoltre chi possiede un abbonamento ad Amazon Prime può approfittare delle spedizioni rapide per ricevere il proprio prodotto in pochi giorni visto il periodo intenso di shopping natalizio.

Numerose sono le categorie tra cui scegliere: Tv e Home; Cinema; Abbigliamento; Casa e cucina; Cellulari e Accessori; Giochi e giocattoli; Kindle Store; Libri; Musica; Scarpe e Borse; Sport e tempo libero; Videogiochi e molto altro. Inoltre ogni giorno Amazon fissa delle offerte a tempo, con prezzi davvero convenienti.

Regali di Natale 2019 su Amazon: AirPods in offerta a 180 euro

Per i più grandi per esempio si potrebbe optare per dei regali tecnologici, che sono sempre apprezzati. Tra i prodotti in sconto troviamo i dispositivi Amazon, come a Echo Dot di terza generazione, a 24,99 euro. Ottimo anche il prezzo proposto per le AirPods, le cuffiette wireless di Apple, a solo 179,99 euro. La candela “Yankee” (la cui durata sarà fino a 150 ore) potrebbe essere un’ulteriore idea regalo, al fine di far profumare la casa creando un’atmosfera rilassante. Il prezzo della candela è di 17,99 euro.

Alcune idee per i più piccoli

Per i più piccoli invece i regali sicuramente più apprezzati sono i giocattoli. Per questo motivo Amazon ci propone come idea regalo la bambola realizzata da Giochi Preziosi che ritrae la protagonista del film Frozen 2: Elsa. La bambola ha un costo di 39,09 euro. Una valida alternativa potrebbe essere anche la bambola della sorella, Anna. Per i bambini amanti dei videogiochi, Amazon ha pensato a due bundle PS4. Si ha la possibilità di acquistare la versione Slim della console Sony e scegliere poi tra il bundle con Rachet & Clank + The Last Of Us (Remastered) + Uncharted 4 a 239,99 euro oppure la versione con FIFA 20 a 249,99 euro.

