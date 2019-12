Condividi su

Moda Capodanno 2020: come vestirsi, moda e tendenze

Finito il Natale, il pensiero va immediatamente al Capodanno. Se per il 2020 non avete ancora in mente cosa indossare, ecco qualche idea alla moda per un look facilmente realizzabile.

Cosa indossare a Capodanno in base alle occasioni

Il look per il Capodanno 2020 dovrà in primis essere adattato all’occasione in cui verrà utilizzato. In ogni caso, puntare su un capo scintillante e glitterato sarà sicuramente una scelta azzeccata, un sempreverde su cui andare sul sicuro nell’ultima notte dell’anno. Da un abito ad un accessorio, i brillantini impreziosiranno e doneranno lucentezza al vostro look.

Se passerete l’ultimo dell’anno in montagna, scegliete un look chic ma anche caldo, un dolcevita scintillante (oppure nero) sopra al quale potrete mettere un top oppure un abito. Nelle passerelle autunno inverno 2019 infatti, numerosi stilisti hanno accostato un top ad una maglietta lupetto: il risultato sembrerà un vestito, ma in realtà il “trucco” è solo un abbinamento ben pensato.

Da evitare i tacchi alti se allo scoccare della mezzanotte sarete sulla neve, un paio di stivali oppure dei moon boots sono l’alternativa ideale. Anche in questo caso potreste puntare sull’accessorio perfetto, un gioiello scintillante, oppure un berretto particolare.

Oro, rosso e blu elettrico saranno i colori alla moda per il Capodanno 2020, con cui giocarci ed abbinarli nel modo in cui preferite. Se la vostra serata sarà elegante, optate per un abito lungo ed un tacco alto, magari insieme ad una pochette “gioiello” e ad un cappotto chic, oppure una eco pelliccia calda.

Il make up perfetto per Capodanno 2020

Naturalmente, anche il make up vuole la sua parte. Il rossetto rosso è irrinunciabile la notte di Capodanno, così come una buona dose di glitter come ombretto ed un lungo eye-liner nero. Ciò che è importante al fine di mantenere un look pur sempre fine ed elegante, è il non eccedere mai: se volete mettere in risalto le labbra con una tinta rossa, fate un trucco meno carico sugli occhi, viceversa, se decidete di fare uno smoky eyes, scegliete un rossetto nude.

