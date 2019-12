Condividi su

Account Instagram finti ricchi, ecco di cosa si tratta

Instagram è ad oggi uno dei social più usati non solo da persone, ma anche da aziende che, per divulgare i propri prodotti, hanno fatto di questa piattaforma il loro strumento per arrivare a diversi target. La figura che fa da tramite tra azienda e pubblico è l’ormai nota figura dell’influencer: capaci di attirare l’attenzione e costruire tendenze, hanno fatto di Instagram il loro territorio. Ma non tutti questi personaggi mostrano davvero e in modo trasparente la loro vita.

Su Instagram approdano i finti ricchi

Sono tantissimi gli influencer che ogni giorno postano immagini della propria vita privata, dall’esterno piena di agi e ricchezze. Però la realtà in molti casi è diversa: spesso ci troviamo di fronte a dei finti ricchi, che sfruttano la piattaforma per apparire in maniera diversa rispetto a come sono realmente. Queste persone sfoggiano le loro case costose, i loro viaggi e altre ricchezze, ma in realtà si tratta solo di finzione: mezzi a noleggio, abitazioni in affitto o addirittura orologi finti. Tutto questo al fine di ricevere dei like in più o qualche commento.

Oggi però arrivano i Robin Hood del web: BallerBusters, un account presente sia su Instagram che su Twitter, riesce ad esporre gli inganni dei finti ricchi. L’account si impegna a stanare i fake attraverso analisi dettagliate delle crescite dei like e verifiche su prodotti e prenotazioni. L’obiettivo è quello di far capire a chi utilizza i social media come evitare le truffe e riconoscere i disonesti.

Questi presunti influencer oltre a millantare i loro possedimenti promettono anche di poter arricchire i propri seguaci e ottenere il loro stesso stile di vita: le vittime, iscrivendosi a un determinato corso online o acquistando da ecommerce affiliati potranno, secondo questi influencer, ottenere ciò che vogliono.

Grazie al lavoro di BallerBusters questa nuova moda di farsi credere ricchi potrebbe essere eliminata definitivamente dai social.

