Calendario film gennaio 2020: titoli, trame e data d’uscita

Insieme all’anno nuovo, gennaio 2020 porterà con sé molte novità al cinema. Ecco i titoli e le trame dei film più interessanti in uscita durante il corso di questo mese.

Calendario film gennaio 2020: ecco quali sono

Tolo Tolo – Checco Zalone fa il grande ritorno al cinema con Tolo Tolo, interpretando un uomo che fugge in Africa a seguito del fallimento della sua attività in Italia. Una volta là, Zalone dovrà rientrare in patria a causa della guerra, vivendo un viaggio insieme agli altri migranti che come lui scappano in cerca di miglior vita. In uscita il 1° gennaio 2020.

Piccole donne – Con Emma Watson, il famoso libro Piccole Donne prende vita e uscirà nelle sale italiane il 30 gennaio 2020. La trama gioca sull’importanza della donna nel 1800 e di come una famiglia unicamente al femminile sia riuscita a farsi rispettare e crescere in un ambiente sereno e pacifico.

Odio l’estate – Il trio Aldo, Giovanni e Giacomo sarà protagonista al cinema in Odio l’estate, il loro nuovo film in uscita il 30 gennaio 2020. La trama è molto divertente: i tre uomini prenotano la stessa casa come alloggio per la loro vacanza e si troveranno a condividerla facendo fare grandi risate agli italiani.

Dolittle – Il Dottor Dolittle possiede un potere magico: è in grado di comunicare con gli animali e a gennaio sui grandi schermi sarà possibile vedere una delle favole per bambini più belle prendere vita. Dal trailer si preannuncia che il film sarà ricco di effetti speciali ben riusciti e la storia farà sicuramente emozionare il pubblico.

Hammamet – La storia del politico Bettino Craxi e di come la sua vita giunse al capolinea uscirà il 9 gennaio al cinema. Il titolo del film si rifà al nome della città tunisina in cui Craxi morì dopo essere scappato dall’Italia a causa di uno scandalo politico.

