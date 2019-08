Festival del Cinema di NYC 2019: programma, film e anticipazioni

Anche quest’anno, a New York, si celebra come di consueto il Festival del Cinema. Il New York Film Festival è stato inaugurato nel 1963 da Amos Vogel e Richard Roud ed è una mostra non competitiva.

Il Festival del Cinema di NYC 2019 si terrà dal 27 settembre al 13 ottobre e riprenderà molti titoli già presentati e apprezzati alla Mostra del Cinema di Cannes. Molti, invece, sono attesi al prossimo Festival del Cinema di Berlino per concorrere per il celebre Orso D’oro.

Festival del Cinema di NYC 2019: film presenti alla mostra

La cinquantasettesima edizione del NYC Film Festival si aprirà con la visione di The Irishman, film di Martin Scorsese che vede come protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Un cast d’eccezione, dunque, per il nuovo capolavoro del regista, ispirato alla vera storia del mafioso Frank Sheeran.

Sarà poi la volta di Pedro Almodovar con il film drammatico Dolor y gloria. Nel cast Penelope Cruz e Antonio Banderas, miglior attore protagonista alla Mostra del Cinema di Cannes.

Festival del Cinema di NYC 2019: l’Italia presente con Martin Eden e Il Traditore

Non poteva mancare, senza ombra di dubbio, il timbro italiano. Due tra i nostri migliori registi avranno infatti lopportunità di presentare le proprie opere cinematografiche durante il NYC Film Festival.

È il caso di Martin Eden, film di Pietro Marcello, e de Il traditore, pellicola ispirata alla vita del pentito Tommaso Buscetta, diretto da Marco Bellocchio. Martin Eden, dal canto suo, è invece tratto dall’omonimo romanzo scritto dallo scrittore statunitense Jack London nel 1909.

Una lunga maratona di opere cinematografiche attende, dunque, The Film Society of Lincoln Center; luogo in cui da ben cinquantasette anni si tiene la Mostra del Cinema di New York, sulla scia delle sue corrispettive europee.

