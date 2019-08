Peter Fonda è morto: causa morte, figli e carriera. Quanti anni aveva

Lutto nel mondo del Cinema e nella Famiglia Fonda. È morto all’età di 79 anni l’attore Peter Fonda, noto protagonista di Easy Rider. Peter stava lottando da tempo contro un tumore ai polmoni che, alla fine, non gli ha lasciato scampo.

Il celebre attore ci ha lasciati nella sua casa di Los Angeles in seguito ad una forte crisi respiratoria.

Felice Gimondi è morto: carriera, causa morte e chi era

Peter Fonda è morto: carriera e mito di “Easy Rider”

Mito indiscusso del Cinema Hollywoodiano, Peter Fonda è senza dubbio entrato nell’immaginario collettivo per essere stato, insieme a Dennis Hopper protagonista del film Easy Rider. La pellicola, distribuito all’inizio degli anni Settanta, si caratterizza dai toni hippy e dallo spirito di anticonformismo che aleggia sui due personaggi principali.

Due piloti, in sella ai propri chopper, partono per un lungo viaggio alla scoperta dei territori sconfinati del Sud Ovest degli States. Tra mille perizie, i due protagonisti saranno a costretti a perdersi per poter ritrovare se stessi. Easy Rider è diventato, nel tempo, un vero e proprio cult e si è fatto portatore dei sentimenti tipici di quell’epoca. Primo fra tutti il desiderio di libertà, di evasione dai confini in cui si è costretti a vivere.

Peter Fonda è morto: padre, sorella e figlia, una famiglia di attori

La Famiglia Fonda è, da sempre, un pilastro portante del Cinema Hollywoodiano. Il padre di Peter, Henry Fonda, partì da Broadway per recitare in film come Furore e Alba fatale.

Il vero successo giunse negli anni Settanta, quando accettò di diventare uno dei protagonisti del film C’era una volta il West, celebre capolavoro di Sergio Leone, al quale seguì dopo pochi anni Il mio nome è nessuno.

Peter era anche fratello di Jane, attrice ben nota per le sue commedie, ma che ha recitato anche in numerosi volti drammatici. Come dimenticare, infine, l’attrice Bridget Fonda, nipote di Henry e figlia di Peter.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it