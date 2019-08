Presentazione iPhone 2019: data, prezzo e anticipazioni nome modello

Quando verranno presentati i nuovi modelli dell’Iphone? Ancora non è ufficiale ma molto probabilmente non si dovrà attendere oltre il 10 settembre.

Presentazione iPhone: appuntamento al 10 settembre

Appena un paio di giorni fa, Apple ha spedito gli inviti stampa per il prossimo evento ufficiale che si terrà martedì 10 settembre presso lo Steve Jobs Theatre di Cupertino. Ancora non si conoscono i dettagli, a parte l’orario fissato per le 10 locali, dunque, le 19 in Italia. “By Innovation only” la tagline dell’evento: un’innovazione che passa anche per la presentazione dei nuovi Iphone?

Samsung Galaxy Fold 2: prezzo, caratteristiche e uscita. Le anticipazioni

Iphone 11 in arrivo a settembre?

Secondo quello che si può apprendere dalla stampa specializzata, Apple starebbe per inaugurare la sua nuova linea di Iphone che prenderà la denominazione di “Pro” oltre a continuare la numerazione. Tre i modelli che potrebbero essere presentati, ma non c’è ancora nessuna conferma in merito, l’Iphone 11 (Iphone XI), l’Iphone 11 Pro (Iphone XI Pro), l’Iphone Pro Max (Iphone XI Pro Max). Stando alle voci, a seconda dei paesi, i nuovi modelli potrebbero essere rilasciati tra il 13 e il 20 settembre.

Pochi cambiamenti all’estetica

Gli Iphone di prossima presentazione, rispetto agli ultimi modelli Xs e Xs Max, dovrebbero montare ben 3 sensori (quello nuovo sarà un grandangolare); il successore dell’Xr, invece, avrà due fotocamere. In generale, si può dire che i nuovi modelli di Iphone dovrebbero puntare su un comparto fotografico molto più potente – la fotocamera frontale sarà in grado di girare video in slow motion a 120 fotogrammi al secondo – e non tanto sulla connettività 5G (per cui si dovrà aspettare il 2020). Certo è che tutti e tre i nuovi smartphone avranno IOs 13 come sistema operativo, il nuovo processore Apple A13, una nuova tecnologia di sblocco e di ricarica wireless.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it