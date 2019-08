Bollino rosso e nero 31 agosto-1 settembre 2019: previsioni traffico Italia

Arrivano i giorni del controesodo; il weekend tra fine agosto e inizio settembre 2019 si annuncia da bollino rosso su alcune autostrade italiane.

Bollino rosso per sabato 31 agosto 2019

Tutta la giornata di oggi, sabato 31 agosto 2019, sarà contrassegnata dal bollino rosso per quanto riguarda la viabilità autostradale. In particolare, è il traffico verso le grandi città del Nord ad aver subito i peggiori rallentamenti; la situazione critica è destinata a durare per tutta la giornata, pochi effetti ha sortito il divieto di circolazione per i mezzi pesanti cominciato alle 8 di questa mattina per durare fino alle 16.

Più intasati i classici snodi

Code di alcuni chilometri si sono finora registrate nei classici snodi come quello dell’A22 sul tratto tra Vipiteno e il Brennero in uscita dal confine italiano. Traffico intenso anche tra Carpi e allacciamento A1 e tra Udine Sud e interconnessione A4; problemi anche tra Bologna Fiera e Imola, sul tratto Bologna e Cattolica e quello tra Valle del Rubicone e Forlì. Previste attese lunghe più o meno 15 minuti in entrambi i piazzali, lato francese e italiano, per chi intende attraversare il Traforo del Monte Bianco. Da segnalare poi code in aumento tra barriera di Lisert in direzione Italia e sull’A26/A10 Genova-Ventimiglia.

Incidenti e condizioni meteo

Purtroppo, anche gli incidenti impediscono una circolazione fluida dei mezzi: uno scontro mortale, per esempio, si è verificato in mattinata sull’A1 Milano-Napoli all’altezza di Firenze. Per quanto riguarda le condizioni meteo non ci sono buone notizie per gli automobilisti a proposito di questo ultimo weekend di agosto: infatti, nella giornata di sabato il maltempo colpirà tutta la penisola con precipitazioni temporalesche carattere sparso, anche domenica 1 settembre ci si possono attendere rovesci isolati sulle zone pianeggianti, soprattutto, del versante tirrenico.

