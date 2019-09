Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a settembre 2019

Anche a settembre 2019, gli operatori telefonici tornano a battagliare sul mercato a colpi di offerte. Ecco i piani tariffari più interessanti messi in campo da Tim, Wind e Vodafone.

Offerte Tim mobile: 50 GB a 6.99 euro in portabilità. Chi può attivare

Tim: all’attacco con Diamond X

Tim lancia Diamond X, un piano tariffario – gemello di Tim Mercury che, però, era dedicato agli utenti Iliad e di altri operatori virtuali – indirizzato ai vecchi clienti che sono passati a Wind e Tre. Purtroppo, l’offerta può essere sottoscritta soltanto dagli ex clienti contattati tramite call center. Tim Diamond X prevede minuti illimitati e 50 Gb di traffico dati a un costo di 10,99 euro al mese. Per attivare il piano tariffario necessario un contributo di 10 euro da pagare in contrassegno nel momento in cui si riceverà la nuova Sim: nei 10 euro è incluso il primo mese.

Wind: chiude Summer 100 Gb

Wind rinnova fino al 23 settembre le offerte lanciate per il periodo estivo; dunque, attivabili fino alla suddetta data tutti i piani tariffari Wind Smart per te che prevedono 500 minuti o minuti illimitati e tra i 10 e i 20 Gb a un costo che varia da 7,99 euro a 11,99 euro al mese (a cui bisogna aggiungere un costo di attivazione pari a 9,99 euro). Tuttora attive anche le 9 versioni del piano Wind All Inclusive: 500 sms, 300 minuti o minuti illimitati, tra i 10 e i 100 Gb a un costo variabile tra i 7,99 e i 19,99 euro al mese (costo di attivazione sempre di 9,99 euro tranne per le versioni con 60 e 100 Gb per cui l’attivazione costa 4,99 euro). Chiude, invece, la promozione Summer 100 Gb.

Vodafone: offerte prorogate fino al 30 settembre

Prorogate fino al 30 settembre le seguenti offerte Vodafone: Giga in& Out (20 Gb a 10 euro al mese), Total Giga (100 Gb da utilizzare in 3 mesi al costo di 39 euro), Giga In& Out Summer Pack (20 gb, Modem Wi-Fi incluso, al costo di 35 euro), Total Giga Summer Pack (100 Gb da utilizzare in 3 mesi, modem Wi-Fi incluso, al costo di 50 euro).

