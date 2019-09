Chiusura calciomercato Italia 2019: orario e ultime trattative in corso

Sarà una sessione di calciomercato più lunga del previsto quella con termine fissato oggi 2 settembre 2019; i club hanno tempo fino alle 22 – e non più fino alle 20 come precedentemente stabilito – per ultimare le trattative ancora in corso.

Calciomercato Italia: Icardi e Mkhitaryan

L’ultimo giorno di calciomercato è anche il giorno in cui finalmente si risolverà l’affaire Icardi-Inter. Il centravanti argentino da tempo in rotta con la società e messo ai margini del progetto dal nuovo tecnico nerazzurro Antonio Conte passerà al Psg: prima firmerà il rinnovo con l’Inter per 5 milioni, un paio meno di quanto richiesto, poi volerà in Francia in prestito (con riscatto fissato a più di 70 milioni). In chiusura di sessione piazza due colpi interessanti la Roma che si assicura in prestito dall’Arsenal l’armeno Mhkitaryan e l’ex Fiorentina e Milan Kalinic; due nomi importanti per completare il pacchetto offensivo della squadra di Fonseca mentre lascia la capitale Schick in partenza per Lipsia (prestito con diritto di riscatto a 28 milioni).

Icardi-Inter: ecco l’atto di accusa del giocatore argentino

Milan: arriva Rebic, sfuma Taison

Nonostante il tecnico del Milan Marco Giampaolo sia uno degli allenatori mostratisi più critici rispetto alla chiusura del mercato dopo l’inizio del campionato, è proprio quella rossonera una delle società più attive sul traguardo finale. Anche a Milano si prova a rinforzare il reparto avanzato: è già sbarcato Rebic mentre sembra essere sfumato l’accordo per l’attaccante brasiliano Taison che resterà in Ucraina.

Neymar verso la permanenza al Paris Saint Germain

Juve-Rakitic si può fare? Llorente al Napoli

La Juve potrebbe arrivare al todocampista blaugrana Rakitic, a riferirlo alcune indiscrezioni accreditate dalla stampa spagnola. Voci poi parlano di un ritorno di fiamma dei bianconeri per Benatia e, sempre per sostituire Chiellini gravemente infortunato, di un forte interessamento per Mustafi dell’Arsenal; in ballo ci sarebbe anche lo scambio tra De Sciglio e Meunier del Psg. Nel frattempo, arriva sotto il Vesuvio Fernando Llorente.

