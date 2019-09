Samara challenge a Roma: bimba presa a calci, cos’è successo

Una nuova sfida, nata per gioco, sta attirando l’attenzione di ragazzi e adolescenti di tutta Italia. Molte zone della zona sono state interessate dalla Samara Challenge, fenomeno nato a Siracusa e diffusosi, rapidamente, lungo tutte le regioni italiane. La Campania e il Lazio, in modo particolare, si sono ritrovate nelle ultime settimane a dover far fronte a quello che è apparso fin dal primo istante come un gioco di pessimo gusto.

La Samara Challenge, in molti casi, è risultata molto pericolosa non solo per le vittime dello scherzo, bensì in modo particolare per i suoi fautori.

Samara challenge a Roma: bimba presa a calci, vicenda e casi simili

Il fascino terrificante del personaggio Horror esce dallo schermo e fa la propria comparsa nella vita quotidiana.

Pochi giorni fa, a Roma, una bambina è stata presa a calci da un gruppo di ragazzi i quali, evidentemente, non hanno gradito lo scherzo. Presi dal panico, o semplicemente per istinto, i mal capitati non hanno esitato a colpire la finta Samara. Questo è solo l’ultimo dei numerosi episodi di violenza verificatisi in seguito alla diffusione del nuovo gioco adolescenziale.

Samara challenge a Roma: da cosa nasce la sfida e chi è il personaggio di “The Ring”

Ma facciamo un passo indietro. La sfida, nata sui social, si svolge principalmente di notte, nelle strade più buie e deserte della propria città. Il gioco, così come i protagonisti preferiscono definirlo, prevede che uno dei membri del gruppo si travesta da Samara per spaventare i passanti, mentre gli altri filmano le reazioni degli stessi per poi pubblicare il risultato sul loro profilo Facebook.

La Samara Challenge è ispirata al celebre personaggio del film The Ring, horror distribuito nelle sale nel 2002 e divenuto negli anni un vero e proprio cult. La protagonista, Samara Morgan, era una bambina dotata di poteri sovrannaturali e dall’aspetto spettrale. Una putrida camicia da notte bianca e lunghi capelli neri che coprono il volto sono i segni distintivi del personaggio Horror, molto in voga tra i giovani all’inizio del nuovo millennio.

