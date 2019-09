Calendario concerti settembre 2019: date, stadi e città. Il programma

La stagione estiva è terminata e sta per cedere il passo all’autunno. Con essa, però, non vanno via anche la spensieratezza e il divertimento. Il mese di Settembre si è infatti aperto con una serie di concerti, da Nord a Sud, dal classico al moderno; dal rock al pop. Diversi eventi musicali dunque, d’ora in poi, ci terranno compagnia fino all’arrivo dell’inverno.

I Boomdabash, Loredana Berté, Achille Lauro, Simone Cristicchi, i Subsonica, Levante e tanti altri non hanno ancora esaurito le energie. Tutti sono pronti a risalire sul palco e a far riecheggiare la propria voce nelle piazze così come nei maggiori stadi italiani.

La prima settimana di settembre è stata inaugurata dalla performance di Simone Cristicchi, il quale si è esibito a Todi, presso il Teatro Comunale, annunciando l’inizio del suo nuovo tour.

Calendario concerti settembre 2019: da Nord a Sud, tutte le performance musicali

Nel medesimo giorno, anche un’altra grande cantautrice ha incantato la platea del Teatro Antico di Taormina con la sua voce melodiosa. Parliamo di Levante, ben conosciuta nella scena musicale italiana in modo particolare per i suoi testi di grande valore poetico e artistico.

Cambiando radicalmente ambiente e genere musicale, non possiamo non ricordare il concerto dei Subsonica, tenutosi a Prato il 2 settembre. Coloro i quali si fossero persi questo primo concerto, hanno la possibilità di rimediare acquistando online i biglietti per la performance del gruppo che si terrà il 6 settembre a Mondovì, in occasione del Wake Festival.

Grande attesa e sold out per l’evento musicale che si terrà dall’11 al 14 settembre all’Arena di Verona. Protagonista indiscusso, Eros Ramazzotti. Tre serate all’insegna della musica per ripercorrere la lunga carriera del cantante, partendo dal suo album più recente.

Calendario concerti settembre 2019: da Mahmood a Jovanotti, celebrare la fine dell’estate

Il 13 settembre, a Bologna, sarà invece la volta di Mahmood. Il cantautore, reso celebre dal brano Soldi e dalla vittoria al Festival di Sanremo, porterà sul palco il suo ultimo album per una performance dal titolo Tutto molto Bello.

La seconda metà di settembre vedrà protagonista, ancora una volta, L’Arena di Verona. Francesco De Gregori e la sua orchestra, il 20 settembre, regaleranno una performance mozzafiato. Lo spettacolo sarà poi ripetuto il 23 e il 24 a Milano, presso il Teatro degli Arcimboldi.

Il 21 settembre, per chiudere ufficialmente il suo entusiasmante tour estivo, Jovanotti si esibirà a Milano, precisamente a Linate, per il Jova beach party – Ultima Chiamata.

