GP Monza 2019: diretta streaming e tv, dove vederlo in chiaro

C’è grande attesa per il GP Monza 2019 nel mondo Ferrari dopo la vittoria di Charles Leclerc in Belgio appena una settimana fa. La voglia di bissare un successo “in casa” davanti ai propri tifosi è tanta e accresce dunque la voglia di assistere in diretta al Gran Premio che si svolgerà sul circuito brianzolo. Dove vedere in diretta tv (anche in chiaro) e streaming il Gran Premio di Monza 2019 che si svolgerà domenica 8 settembre?

Dove vedere il GP Monza 2019 in diretta tv e streaming

Il Gran Premio di Monza 2019 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, e più precisamente su Sky Sport F1 e Sky Sport 1: le dirette includeranno, oltre alla gare, anche le prove libere e le qualifiche. Naturalmente, per chi non ha possibilità di vedere la gara davanti a un televisore, è percorribile anche la strada dello streaming per gli abbonati Sky, tramite l’apposita piattaforma Sky Go. La gara sarà così visibile anche su PC, smartphone o tablet.

E chi non è abbonato alla tv satellitare deve perdere le speranze? Nient’affatto: infatti, la gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro anche su TV8, che trasmetterà anche le qualifiche oltre alla gara vera e propria.

GP Monza 2019: dove vederlo in tv e a che ora

Nella seguente tabella elencheremo date, orari, tipo di gara e canale che trasmetterà in diretta.

Data Orario Sessione Canale Tv Venerdì 6 settembre 9.35 – 10.20 F3, Prove libere 1 Sky Sport F1 / Sky Sport 1 11-12.30 F1, Prove libere 1 Sky Sport F1 / Sky Sport 1 13 – 13.45 F2, Prove libere Sky Sport F1 / Sky Sport 1 15 – 16.30 F1, Prove libere 2 Sky Sport F1 / Sky Sport 1 16.55 – 17.25 F2, Qualifiche Sky Sport F1 / Sky Sport 1 17.50 – 18.20 F3, Qualifiche Sly Sport F1 / Sky Sport 1 Sabato 7 settembre 10.30 – 11.15 F3, Gara 1 Sky Sport F1 / Sky Sport 1 12 – 13 F1, Prove libere 3 Sky Sport F1 / Sky Sport 1 15.00 F1, Qualifiche Sky Sport F1 / Sky Sport 1 / TV8 (in chiaro) 16.45 – 17.50 F2, Gara 1 Sky Sport F1 / Sky Sport 1 Domenica 8 settembre 9.30 – 10.15 F3, Gara 2 SKy Sport F1 / Sky Sport 1 10.50 – 11.40 F2, Gara 2 Sky Sport F1 / Sky Sport 1 15.10 F1, Gara Sky Sport F1 / Sky Sport 1 / TV8 (in chiaro

F1 2019: classifica costruttori e piloti aggiornate

Ecco l’attuale classifica costruttori del campionato di Formula 1 aggiornata.

Posizione Squadra Punti 1 Mercedes 471 2 Ferrari 326 3 Red Bull 254 4 McLaren 82 5 Toro Rosso 51 6 Renault 43 7 Racing Point 40 8 Alfa Romeo Racing 32 9 Haas 26 10 Williams 1

Di seguito l’attuale classifica piloti.

Posizione Pilota Punti 1 Hamilton 268 2 Bottas 203 3 Verstappen 181 4 Vettel 169 5 Leclerc 157 6 Gasly 65 7 Sainz Jr. 58 8 Kvyat 33 9 Raikkonen 31 10 Albon 26 11 Norris 24 12 Ricciardo 22 13 Hulkenberg 21 14 Perez 21 15 Stroll 19 16 Magnussen 18 17 Grosjean 8 18 Giovinazzi 1 19 Kubica 1 20 Russell 0 21 Latifi 0

LA PAGINA TERMOMETRO POLITICO A QUESTO LINK