Come parlare con un operatore Tim mobile e fisso 2019: i numeri da fare

Esistono tantissimi modi per mettersi in contatto con un operatore Tim: ecco tutti i numeri da chiamare e a chi scrivere se si ha bisogno di assistenza sulla propria linea telefonica o internet.

Tim: il numero del servizio clienti

Esistono dei numeri ben precisi da chiamare se si vuole entrare in contatto con il servizio clienti di Tim. Questi sono il 119 e il 187, il primo numero serve per richiedere assistenza su una linea telefonica mobile il secondo per richiedere assistenza su una linea fissa e per internet. Da segnalare che il 119 non è un numero verde, dunque, è gratuito solo se si chiama da un numero Tim.

Dall’estero, entrambe le numerazioni non funzionano: se si vuole contattare l’operatore e ci si trova fuori dai confini italiani bisognerà telefonare al +39 339 9119119. Questo stesso numero è quello che serve per contattare un operatore Tim se si chiama da un numero di un’altra compagnia: il costo della chiamata dipende dal proprio piano tariffario ma in ogni caso il numero è equiparato a un qualsiasi numero Tim, quindi, si possono utilizzare i minuti gratis a disposizione.

Assistenza via mail e social

Da un po’ di tempo è possibile mettersi in contatto con un operatore attraverso il menu a selezione numerica del 119, per quanto sembri strano fino a qualche mese fa si incontravano molte difficoltà in tal senso. Tuttavia, non sempre si ha necessità di parlare con un operatore, a volte si ha bisogno di contattare l’assistenza soltanto per conoscere le offerte attive sul proprio numero, verificare il proprio credito o fare una ricarica: in tutti questi casi si dovrà chiamare il numero 40916.

Detto ciò, se non si ha la possibilità di chiamare l’operatore al telefono, è sempre possibile optare per il servizio chat che Tim mette a disposizione degli utenti sul proprio sito: d’altra parte, è necessario aver fatto accesso con le proprie credenziali MyTim, inoltre, attraverso la chat si possono chiedere soluzioni solo per problemi legati alla linea mobile.

Una richiesta di assistenza a Tim poi può essere richiesta via mail all’indirizzo 119@telecomitalia.it (PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it) oppure tramite social. Infatti, si può inviare un messaggio alla pagina ufficiale dell’operatore su Facebook (nel messaggio scrivere #TIMmobile per ottenere una risposta più rapidamente) o all’account Twitter facendo una domanda tramite Tweet e taggando uno degli account dedicati all’assistenza: TIM4Stefano, TIM4Alessio, TIM4Giulia.

