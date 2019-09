Now Tv gratis in prova, come vederlo in diretta streaming o tv

Sottoscrivendo un abbonamento Now Tv si potrà vedere tutto il calcio e lo sport trasmesso da Sky, oltre alle serie Tv e ai film, in streaming sui propri device.

Serie tv Now tv settembre 2019: palinsesto programmazione e titoli

Quanto costa l’abbonamento?

Acquistando il ticket sport di Now Tv, disponibile insieme a quelli per serie tv e film, si potranno vedere non solo 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A, ma anche 5 partite di Premier League e 3 di Bundesliga a giornata, la Champions e l’Europa League, i più importanti tornei ATP di Tennis, senza dimenticarsi della Moto Gp, della Formula 1 e di tanti altri appuntamenti sportivi. È possibile acquistare l’abbonamento mensile previsto dal ticket sport al costo di 29,99 euro, in alternativa, si può sottoscrivere il Pass settimanale che costa 14,99 euro oppure ancora quello giornaliero a 7,99 euro. Purtroppo, una prova gratuita è concessa – per 14 giorni – solo per i pacchetti cinema e serie Tv non per il ticket sport.

Now Tv: ticket sport gratis, come si fa ad ottenerlo?

Detto ciò, esistono tantissime offerte per avere Now Tv gratis almeno per qualche mese. Per esempio, sottoscrivendo un abbonamento al servizio di streaming Tim Vision – quindi della connessione Tim, non c’è bisogno di parabola in pratica – pagherà 29,99 euro al mese più 3 euro per il decoder ma i primi 4 mesi del ticket sport di Now Tv sono gratis. Un’offerta simile potrebbe essere presto disponibile anche per Dazn: in tal modo, grazie a Tim Vision si potrebbero vedere tutte le partite di Serie A, come dovrebbe presto avvenire con l’offerta Sky-Dazn1, il canale che permetterà di vedere i match di Dazn ai clienti Sky. Sono disponibili anche altre offerte che permettono di vedere Now Tv gratis per qualche mese, per esempio con Eolo o Linkem, tuttavia, non è incluso il ticket sport.

