#ScrivimiAncora: trama, cast e anticipazioni del film in prima tv stasera

#

Lily Collins e Sam Claflin sono i protagonisti del film #Scrivimiancora, diretto da Christian Ditter nel 2014. La commedia romantica è tratta dall’omonimo Best Seller di Cecelia Ahern, giovane scrittrice irlandese che regala alla sua opera toni umoristici tipici dello stile britannico.

La trama vede al centro del racconto la forte e insolita amicizia tra Rosie e Alex, indissolubilmente legati fin dall’infanzia. La vita li terrà lontani, ma il loro legame sarà più forte di qualsiasi distanza.

Dietro il loro affetto si nasconde, però, un grande amore ma, nessuno dei due, riuscirà mai a confessare all’altro i suoi veri sentimenti.

#ScrivimiAncora: trama film con Lily Collins, questa sera Italia 1

#Scrivimiancora andrà in onda questa sera, in prima visione, su Italia 1. Rosie e Alex sono migliori amici fin dalla tenera età. Con l’inizio dell’adolescenza e l’età dei primi amori, si sa, è difficile mantenere integra un’amicizia tra maschio e femmina. È al diciottesimo compleanno di Rosie che i due, infatti, capiranno di essere attratti l’uno dall’altra ma non avranno il coraggio di ammetterlo.

La vita dopo il diploma li attende ed entrambi sono pronti per entrare al college. Una serie di scelte, di relazioni sbagliate e la gravidanza inaspettata di Rosie, però, finiranno per allontanare i due amici.

#ScrivimiAncora: anticipazioni e curiosità sul film di Christian Ditter

Da sempre segretamente innamorati, i due protagonisti continueranno a sentirsi costantemente, anche se ormai vivono in due continenti diversi. Il loro legame e l’amore che non hanno mai smesso di provare, però, riusciranno a superare qualsiasi ostacolo.

Cecelia Ahern, celebre per essere la scrittrice di P.S. I Love You, mette in scena un amore apparentemente impossibile. A primo impatto, i due non sembrano destinati a stare insieme, ma i lettori di Ahern sapranno bene che molto spesso, il destino ha in serbo per noi dolci sorprese.

