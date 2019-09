MotoGP Aragon 2019: diretta streaming e tv gratis. Dove vederlo in chiaro

MotoGp Aragon: il Motomondiale si trasferisce dall’Italia alla Spagna, la gara però comincerà un’ora prima del solito per la concomitanza con il Gran premio di Formula 1 a Singapore.

MotoGP Aragon: gara anticipata di un’ora

Domani appuntamento alle ore 13, quindi un’ora prima rispetto al consueto, con il Gp di Aragon: la Moto Gp anticipa di un’ora per via della concomitanza con il Gp di Formula 1 a Singapore (che avrà inizio alle 14 e 10). Prima alle 11 e 20 correrà la Moto 3, invece, dopo la classe regina, alle 14 e 30 sarà il turno della Moto 2. Tutte e tre le gare saranno trasmesse naturalmente dal canale di Sky dedicato alla Moto Gp ma anche in chiaro e in diretta grazie a Tv8.

Come sono andate le qualifiche?

La pole del Gp di Aragon è occupata da Marc Marquez, è l’ottananovesima volta che lo spagnolo parte dalla prima posizione della griglia. Dietro di lui ci sono, nell’ordine, Quartararo (a soli tre decimi da Marquez), Viñales, Miller ed Aleix Espargaro. Dichiarato “unfit” per la gara l’altro Espargaro, Pol, che ha riportato la frattura composta del radio sinistro. Non vanno benissimo sul circuito di Alcaniz le qualifiche per i piloti italiani: Valentino Rossi partirà in sesta posizione, Franco Morbidelli in ottava, solo decimo Andrea Dovizioso apparso più in difficoltà del previsto, Iannone, Petrucci e Bagnaia sono rispettivamente in undicesima, quindicesima e sedicesima posizione.

Marquez verso l’ottavo titolo

La classifica generale al momento vede Marquez incontrastato al vertice con 275 punti, lo segue Dovizioso con 182, dietro Petrucci a 151, Rins a 149, Viñales a 134 e Rossi a 129 punti. Il pilota Honda, dopo aver prenotato la vittoria ad Aragon (dove vince da tre anni), potrebbe festeggiare il suo ottavo titolo già alla prossima tappa del Motomondiale in Thailandia.

