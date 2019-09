Dove vedere la F1 Singapore 2019 in diretta streaming o in tv

Il mondiale di Formula Uno arriva in estremo oriente; domani domenica 22 settembre 2019 il Gran Premio di Singapore che vedrà il ferrarista Leclerc ancora una volta in pole.

F1 Singapore 2019: dove vedere il Gran Premio?

Il Gran Premio di Singapore si correrà in notturna ma in Italia sarà primo pomeriggio: la gara comincerà alle 14 e 10 e vedrà trasmessa da Sky Sport Formula 1 in diretta. Anche Tv8 trasmetterà la corsa ma in differita alle ore 18.

Leclerc di nuovo in pole

Terza pole consecutiva e quinta stagionale – più di Hamilton e Bottas che sono a quota 4 – per Charles Leclerc: nonostante qualche problema al cambio riscontrato nella prima sessione di libere e il sesto posto nella seconda sessione. Il ferrarista ha raggiunto la prima posizione anche nelle qualifiche di Spa e Monza per poi, tra l’altro, vincere entrambi i gran premi. In griglia lo segue Hamilton che precede di pochissimo l’altro pilota Ferrari Vettel. Quarto, in seconda fila accanto al tedesco, c’è Verstappen, in terza fila Bottas e Albon.

F1 Singapore 2019: possibile tripletta?

Possibile tripletta per il campioncino monegasco? In teoria il circuito di Singapore favorisce Mercedes e Redbull (come testimoniano anche le quote delle agenzie di scommesse), tuttavia, Leclerc è in un innegabile stato di grazia. Inoltre, è attualmente a tre lunghezze dal terzo posto in classifica generale, davanti a lui Verstappen a 185 punti (secondo c’è Bottas a 221 punti e primo, quasi irragiungibile, Hamilton a 284 punti). Sicuramente non intimorito dal ritmo tenuto da Leclerc nelle ultime gare ma di certo sorpreso Hamilton che dopo le qualifiche ha commentato: “non so dove le Ferrari abbiano trovato questo passo, sulla carta non era una delle loro piste, ma Charles ha fatto un grande giro”.

