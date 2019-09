Dove vedere Verona-Udinese in diretta streaming e tv. Le formazioni

Turno infrasettimanale di Serie A al via con Verona-Udinese; il match tra gli scaligeri e i friulani in programma oggi martedì 24 settembre, fischio d’inizio previsto alle ore 19.

Dove vedere la partita?

Verona-Udinese, anticipo della quinta giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Serie A e Sky Sport 1; la partita sarà visibile in streaming grazie alla piattaforma online Sky Go.

Verona-Udinese: le probabili formazioni

Verona (3-4-1-2)

Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Stepinski.

Squalificati: Kumbulla

Indisponibili: Badu, Bessa, Bocchetti, Crescenzi

Udinese (3-5-2)

Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Lasagna, Nestorovski.

Squalificati: De Paul

Indisponibili: Ter Avest

Direttore di gara designato per Verona-Udinese Chiffi, Abisso al Var.

Precedenti e quote di Verona-Udinese

L’Udinese ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro il Verona (d’altra parte, nelle quattro partite precedenti ha perso tre volte e pareggiato una). Negli ultimi tre incontri allo stadio Bentegodi, i padroni di casa del Verona hanno pareggiato una volta e perso in due occasioni (prima aveva pareggiato cinque volte e vinto altre 7 volte). Il Verona non è riuscito a segnare neanche una rete in quattro degli ultimi 5 incontri con l’Udinese (che però ha subito almeno un gol nelle ultime 11 trasferte di Serie A; tra l’altro, in questo campionato nessuna squadra al momento fa peggio dell’Udinese in quanto a percentuale realizzativa: solo due reti su 56 tentativi di andare a rete). I friulani non perdono in Veneto – da considerare quindi anche le trasferte contro il Chievo – da nove partite (quattro vittorie e cinque pareggi). Il Verona ha ottenuto un solo punto nelle ultime cinque partite giocate in casa.

Detto ciò, la vittoria del Verona è data dalla maggior parte delle agenzie di scommesse a 2.55, la quota relativa alla vittoria dell’Udinese, invece, varia tra 2.90 e 3.00, mentre il pareggio oscilla tra 3.20 e 3.25.

