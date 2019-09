Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta streaming e tv. Le formazioni

Tra i match della quinta giornata di Serie A 2019/20 anche Napoli-Cagliari: fischio di inizio al San Paolo fissato alle 21 di oggi mercoledì 25 settembre 2019.

Dove vedere Inter-Lazio in diretta streaming e tv. Le formazioni

Napoli-Cagliari: dove vedere la partita

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2 a partire dalle 21; si potrà assistere al match naturalmente anche sulla piattaforma di streaming online Sky Go.

Napoli Cagliari: le probabili formazioni

Il Napoli di Ancelotti dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-4 mascherato da 4-4-2. In porta ci sarà Meret al centro della difesa Maksimovic sostituisce Koulibaly causa turnover, farà coppia con il recuperato Manolas. A destra sarà schierato Di Lorenzo, dall’altro lato Mario Rui lascerà riposare Ghoulam. Diga in mediana formata da Allan e Fabian Ruiz, sulle fasce Callejon e Insigne a supporto delle due punte Mertens e Lozano, preferito a Llorente. Il Cagliari di Maran, invece, si schiererà con un 4-3-1-2 che vedrà, al posto di Castro, l’ex azzurro Rog dietro Simeone e Joao Pedro, centrocampo a tre con Nandez, Oliva – che sostituisce Cigarini – e Ionita, linea arretrata con Pisacane, Ceppitelli, Klavan e Pellegrini davanti ad Olsen. Ad arbitrare Napoli-Cagliari il Signor Di Bello da Lecce.

Napoli-Cagliari: pronostico e quote

Il Napoli, dopo il ko all’ultimo minuto contro la Juventus ha sempre vinto: in campionato contro Sampdoria e Lecce ma soprattutto contro il Liverpool campione d’Europa. Una squadra in salute quella di Ancelotti che se la vedrà con un Cagliari che dopo un avvio difficile ha infilato due vittorie – contro Parma e Genoa – in altrettante gare di Serie A. Detto ciò, i precedenti tra Ancelotti e Maran – due vittorie su due per il primo – fanno propendere il pronostico verso il Napoli, tra l’altro, il tecnico di Reggiolo non ha mai perso negli ultimi 16 incontri contro il Cagliari (13 vittorie e 3 pareggi). Statistiche che non possono, al di là del gap tecnico tra le due squadre, non rivedersi nelle quote dei bookmaker: la vittoria in casa del Napoli è data a 1.20, il pareggio a 7.00, la vittoria in trasferta del Cagliari a 13.50.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it