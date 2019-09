Mondiali Atletica 2019: date, programma e convocati Italia. Chi sono

Mondiali Atletica 2019 in Qatar: i primi a tenersi dopo il ritiro di Usain Bolt, i primi a svolgersi in un paese mediorientale. La rassegna cominciata ieri venerdì 27 settembre durerà fino a domenica 6 ottobre 2019.

Mondiali Atletica: dove saranno trasmessi?

I Mondiali di Atletica attualmente in corso a Doha saranno trasmessi dal canale Eurosport, quindi, c’è bisogno dell’abbonamento a Sky o a Dazn per seguirli. Tuttavia, le gare più importanti saranno trasmesse anche da Rai Sport. Detto ciò, sul sito Raisportweb si potranno vedere tutte le gare dei Mondiali di Atletica di Doha in modo totalmente gratuito.

Che speranze per la nazionale italiana?

Nelle ultime tre edizioni dei Mondiali di Atletica la rappresentativa italiana ha conquistato solo due medaglie: il bronzo di Antonella Palmisano nella marcia da 20 chilometri nel 2017 e l’argento di Valeria Straneo nella maratona dell’edizione 2013. Dopo anni bui, però, in Qatar sembrano sbarcati diversi giovani azzurri di sicuro talento e con concrete possibilità di giungere in finale o, addirittura, ambire a una medaglia. Tra questi, solo per fare alcuni nomi, Stefano Sottile per il salto in alto (qualificazioni martedì 1 ottobre a partire dalle 15 e 50), Luminosa Bogliolo per i 110 metri a ostacoli (sabato 5 ottobre alle 16 e 15), Yeman Crippa per i 5mila (già eliminato) e i 10mila metri (in finale domenica 6 ottobre alle 19). Poi sarà della rassegna anche la stessa Antonella Palmisano, sempre per la marcia da 20 chilometri (appuntamento domenica 29 settembre alle 22 e 30); spazio anche ad Eleonora Giorgi nella marcia da 50 chilometri (sabato 28 settembre ore 22 e 30).

Occhio anche alle ragazze della staffetta 4×400 che vengono dal bronzo conquistato agli ultimi europee indoor: appuntamento con le qualificazioni fissato a sabato 5 ottobre alle 19. Purtroppo sono già fuori dalla finale del salto in alto Alessia Trost e Elena Vallortigara, due atlete che restano di altissimo livello nonostante questa scottante delusione. Sempre sabato 5 ottobre, ore 23, puntano a entrare nella top ten della maratona maschile i nostri Yassine Rachik e Daniele Meucci. Martedì 1 ottobre, alle 15 e 30, Davide Re correrà le qualificazioni nei 400 metri. Infine, dalle 17 e 45 di oggi sabato 28 settembre i velocisti Marcell Jacobs e Filippo Tortu correranno la semifinale dei 100 metri.

