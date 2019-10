Festa dei nonni 2019: data, perché si celebra e frasi auguri da inviare

Anche i nonni, come è giusto che sia, hanno la loro festa: la giornata in cui si celebrano le importantissime figure delle nostre famiglie ma anche dal fondamentale ruolo sociale cade ogni 2 ottobre.

Festa dei nonni: in Italia si celebra il 2 ottobre

In Italia la Festa dei Nonni è stata istituita nel 2005, quando il Parlamento ha scelto la data del 2 ottobre: “per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Tra l’altro in Italia esiste anche il “Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia” che ogni anno il Presidente della Repubblica assegna a 10 nonni in base a una graduatoria redatta dal Ministero del Lavoro e del Ministero dell’istruzione. Per esempio, quest’anno il Presidente Mattarella lo consegnerà al signor Romano Carletti che per mesi ha accompagnato a scuola Jaffar, un bambino non vedente con cui non aveva alcun vincolo di parentela, erano soltanto vicini di casa.

Quando si festeggia nel mondo

Tuttavia, in alcuni paesi, tale festa ha un’origine molto più antica. Per esempio, negli Stati Uniti, l’istituzione della ricorrenza risale al 1978: l’iniziativa è stata promossa da Marian McQuade, casalinga di Oak Hill in West Virginia, madre di 15 figli e nonna di ben 40 nipoti. In America il National Grandparents Day è celebrato ogni anno la prima domenica di settembre. Invece, la celebrazione nel Regno Unito ricade sin dal 1990 ogni prima domenica di ottobre; in Canada si celebra ogni 25 ottobre dal 1995 in poi mentre in Francia si festeggiano le nonne ogni prima domenica di marzo mentre i nonni si celebrano ogni prima domenica di ottobre. Nella tradizione cattolica i patroni dei nonni sono Gioacchino e Anna, madre e padre di Maria Vergine, quindi, nonni di Gesù.

Come augurare buona Festa dei Nonni

Ecco alcune frasi che possono servire per scrivere un biglietto di auguri o, visto che anche i nonni sono sempre più smart, possono essere inviate tramite chat e social:

Si è sempre in naturale antagonismo con i genitori e in simpatia con i propri nonni (G.Stein)

Ci sono padri che non amano i loro figli, ma non c’è nessun nonno che non ami suo nipote (V.Hugo)

La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l’arco (J.Steinbeck)

