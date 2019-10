Valentina Pizzale arrestata per stalking contro Ettore Francesco Sequi. Chi è

L’autrice Rai e sceneggiatrice Valentina Pizzale è stata arrestata con l’accusa di stalking nei confronti di Ettore Francesco Sequi capo gabinetto del Ministero degli Esteri ed ex ambasciatore in Cina e Mongolia.

Valentina Pizzale: la relazione finita male con Sequi

L’autrice Rai e sceneggiatrice cinematografica 41enne e l’ambasciatore in Cina di 63 anni, a quanto parte, si sono conosciuti nel corso di un incontro pubblico e hanno intrecciato una breve relazione nel corso del 2017. La fine del rapporto, per quello che si può capire avvenuta più per volontà di Sequi data una palese incompatibilità tra i caratteri dei due, però, non ha trovato d’accordo la Pizzale che ha continuato a cercare il capo gabinetto della Farnesina per riallacciare la liason amorosa.

Al netto e reiterato rifiuto di Sequi, i tentativi della Pizzale si sono fatti sempre più insistenti fino ad assumere toni minacciosi. La donna avrebbe in sostanza cominciato a ricattarlo: se non si fossero riavvicinati avrebbe raccontato della loro storia così da rovinargli la carriera; in un messaggio inviato in piena notte gli avrebbe scritto “Racconto tutto e ti rovino”. A questo punto Sequi ha scelto la via della denuncia per farla desistere, ottenendo come appare chiaro l’effetto contrario: si stava già per aprire un processo, la Pizzale era indagata a piede libero, prima che in queste ore scattasse la misura di custodia cautelare a seguito di un’integrazione alla querela per stalking.

La difesa della Pizzale

Ora agli arresti domiciliari senza possibilità di comunicare all’esterno, in attesa dell’udienza programmata per il 16 ottobre, la Pizzale nel corso del primo interrogatorio avvenuto a seguito dell’arresto ha risposto all’accusa di aver perseguitato Sequi dicendo di non aver “perseguitato e vessato nessuno. La nostra è stata una lunga storia, andata avanti per tanto tempo e non volevo che finisse”.

