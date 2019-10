iPhone SE 2 2020: prezzo, uscita e caratteristiche tecniche

Nei prossimi mesi Apple potrebbe lanciare il nuovo Iphone SE: con tutta probabilità continuerà ad avere un display da 4,7 pollici ma sarà dotato di un hardware al passo con i nuovi modelli di Cupertino.

iPhone SE: lancio a inizio 2020

Potrebbe essere lanciato già nei primi mesi del 2020, secondo le indiscrezioni riferite dall’esperto Ming-Chi Kuo. A quanto riferisce l’analista molto accreditato tra gli addetti ai lavori, Apple vorrebbe venderne tra i 30 e i 40 milioni di esemplari in tutto il prossimo anno visto che il nuovo SE dovrebbe sostituire l’Iphone 8 nella line up del colosso americano (quest’ultimo quindi andrebbe verso il ritiro). Addirittura, secondo alcune testate specializzate, il nuovo SE sarà, in pratica, un 8 più potente.

Sostituirà l’8 nella line up

D’altra parte, se rispetto alle caratteristiche estetiche il nuovo modello di melafonino dovrebbe rispecchiare quasi del tutto l’Iphone 8, il nuovo SE dovrebbe tenere il passo dei nuovi modelli, cioè monterà il processore A13 Bionic e avrà una Ram da 3 Gb, relativamente alle caratteristiche tecniche.

Invece, per quanto riguarda il prezzo è chiaro che sarà il più economico tra gli smartphone con la Mela, tuttavia è ancora presto per dare delle cifre. Detto ciò, volendo ipotizzare ben più di una semplice somiglianza con l’8 anche su questo versante, è possibile che venga commercializzato a circa 550 euro, o magari qualcosa in meno, nella versione base da 32 Gb.

Sarà indirizzato principalmente ai clienti in possesso di Iphone 6 e Iphone 6 Plus e, in particolare, a quelli più giovani: entrambi i device non possono essere aggiornati a iOS 13 cosa che invece sarà consentita al nuovo Iphone SE che, dunque, permetterà di accedere anche ad Apple Arcade, la nuova piattaforma di gaming di Cupertino.

