IPhone 11 Pro e Pro Max: prezzo e caratteristiche. Quando esce in Italia

Ieri, martedì 10 settembre 2019, Apple ha presentato tanti nuovi prodotti, tra questi una menzione particolare meritano naturalmente i nuovi Iphone 11 e Iphone 11 Pro e Pro Max. Gli smartphone saranno disponibili sul mercato italiano dal 20 settembre (i preordini scattano il 13 settembre).

Unico colpo di scena il ribasso dei prezzi

Durante l’ultimo evento, organizzato all’Apple Park di Cupertino, non è stato presentato soltanto l’Iphone 11, insieme alla sua versione Pro, ma anche un nuovo Ipad e un nuovo Apple Watch; inoltre, sono stati svelati nuovi dettagli sui servizi in abbonamento Apple Tv+ e Arcade. Tuttavia, per quanto si può capire consultando la stampa specializzata, nessun colpo di scena da segnalare tranne uno forse: un ribasso dei prezzi significativo, segno di come l’eccessivo costo dei device sia stato individuato da Apple come uno dei motivi, se non come il motivo principale, del calo delle vendite subito dall’azienda in tempi recenti.

Apple Macbook 16: uscita in Italia, prezzo e scheda tecnica

Iphone 11, 11 Pro e Pro Max: degni successori di Xr, Xs e Xs Max?

L’Iphone 11 sarà il successore dell’Iphone Xr che tante soddisfazioni ha dato ad Apple; tra l’altro, esteticamente i due modelli sono molto simili, l’11 ha comunque un processore più potente (l’attesissimo Apple A13 Bionic) e un doppio sensore posteriore (formato da una lente wide e una ultra wide con apertura f/1.8, stabilizzazione ottica dell’immagine e focus pixel). Il prezzo di partenza è di 839 euro (64 Gb di spazio di archiviazione).

Molto potente l’Iphone 11 Pro, disponibile nella versione Pro Max, che poi è il successore di Iphone Xs: si differenzia da quest’ultimo soprattutto per la tripla fotocamera (oltre a quella principale da 12 Megapixel e apertura f/1.8, un teleobiettivo e una lente ultra grandangolare) e per lo schermo leggermente più ampio (5.8 pollici contro i 6.5 del Pro Max). Il prezzo di partenza per il Pro è di 1.189 euro (64 Giga di spazio di archiviazione), di 1.289 euro per il Pro Max (64 Giga di spazio d’archiviazione).

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it