Dove vedere Olanda-Irlanda del Nord in diretta streaming e tv

Ritornano le qualificazioni agli Europei del 2020: oggi allo Stadio De Kuip di Rotterdam, fischio di inizio fissato alle ore 20.45 per Olanda-Irlanda del Nord. La nazionale nordirlandese, rivelazione del Girone C, è di tre lunghezze davanti agli Orange. Purtroppo, nessuna canale o piattaforma trasmetterà il match sulle frequenze italiane.

Olanda-Irlanda del Nord: come si arriva al match

L’Olanda è tornata a giocare un ottimo calcio dopo le delusioni derivanti dalla mancata qualificazione all’ultima edizione degli Europei e, soprattutto, all’ultima Coppa del mondo in Russia. Attualmente, però, è solo terza dietro alla Germania che guida la classifica del Girone C e alla stessa Irlanda del Nord, in vantaggio di 3 punti. Le prime quattro partite di queste qualificazioni hanno fruttato ben 12 punti alla nazionale nordirlandese che, d’altra parte, nell’ultimo turno, si è dovuta arrendere ai tedeschi sull’erba di Belfast. I due incontri, quello di oggi e il ritorno del 16 novembre, saranno decisivi per la conquista del secondo posto del raggruppamento, quindi, per la qualificazione al prossimo torneo continentale.

Le probabili formazioni

Olanda-Irlanda del Nord, tradotto, attacco contro difesa; la selezione allenata da Koeman può contare in avanti su Depay che pare essere rinato in Francia, milita nel Lione, e sul talentino Malen che con il Psv sta segnando a raffica, invece, l’Irlanda del Nord si è fatta notare nelle ultime uscite per la grande solidità difensiva (non che dall’altra parte manchino profili di alto livello nel pacchetto arretrato, basti pensare a Van Dijk del Liverpool e allo juventino De Ligt), tra l’altro, scenderà in campo con un’unica punta (Lafferty potrebbe essere preferito a Washington da Mr. O’Neill).

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Veltman, Van Dijk, De Ligt, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Babel, Depay, Malen.

IRLANDA DEL NORD (4-5-1): Peacock-Farrell; Dallas, Evans, Cathcart, Lewis; McGinn, McNair, Davis, Saville, Evans; Washington.

