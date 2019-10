Classifica serie tv più longeve della storia: quali sono e numero episodi

Le serie sono i prodotti televisivi commerciali e longevi per antonomasia. Da anni le nostre case sono invase da racconti infiniti, suddivisi in puntate, episodi e spin-off, in misura maggiore dopo l’avvento di internet. Lo streaming pirata e, successivamente le piattaforme pay-per-view hanno incrementato questo fenomeno, divenuto nel tempo una vera e propria dipendenza.

Dai Simpson a Dallas, da Gunsmoke a CSI- Criminal Scene, numerosi sono gli esempi di serie televisive che superano complessivamente i seicento episodi.

Classifica serie tv più longeve della storia: numero di episodi e stagioni

Secondo una recente classifica, al gradino più alto del podio siederebbe Doctor Who, celebre serie televisiva britannica composta da ben seicentonovantasette episodi, andata in onda dal 1963 al 1989.

Subito dopo ritroviamo i Simpson la quale, con seicentosessantadue episodi va ancora in onda dall’ormai lontano 1987. La bizzarra famiglia americana, dal noto colorito giallognolo, è nata dalla fantasia e dalla matita di Matt Groening ed è andata in onda per la prima volta su Fox. Negli anni le illustrazioni sono andate via via migliorando e i personaggi sono stati ampliati, ma le disavventure della famiglia di Springfield non sono mai terminate.

Al terzo posto della classifica, per numero di episodi, ritroviamo Gunsmoke, una vecchia serie tv trasmessa dal 1955 al 1975. Con ben seicentotrentacinque episodi, lo sceneggiato racconta la dura vita, le abitudini e le vicissitudini del Far West, attraverso le gesta eroiche dello sceriffo Matt Dillon.

Classifica serie tv più longeve della storia: meno di trecento episodi e prodotti più recenti

Decisamente più moderna e appartenente al nuovo millennio, CSI- Criminal Scene è composta da quindici stagioni e da trecentotrentacinque episodi. La serie tv, dal retrogusto investigativo, vede come protagonisti una squadra di poliziotti della Scientifica di Las Vegas ed è andata in onda dal 2000 al 2015.

Tra gli ultimi posti della classifica ritroviamo invece una serie animata, divenuta nota grazie alle originali illustrazioni. Si tratta di South Park, basata sulle strane avventure di quattro bambini, in onda dal 1997 e composta da ventidue stagioni, per un totale finora di duecentonovantasei episodi.

