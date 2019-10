Il libro di Henry: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Il libro di Henry è un thriller drammatico diretto da Colin Trevorrow e distribuito nelle sale cinematografiche nel 2017.

Henry è un adolescente prodigio che vive con sua madre Susan e il suo fratellino. Tutti contano su di lui e sulle sue capacità, persino i suoi compagni di scuola. La sua vita e quella della propria famiglia cambieranno radicalmente quando il giovane Henry capirà che la loro vicina di casa, sua coetanea, subisce gravi violenze dal suo patrigno.

Nel cast ritroviamo Naomi Watts, Jaeden Lieberher e Jacob Tremblay.

Figli del set: trama, cast e anticipazioni. Quando esce al cinema

Il libro di Henry: trama del film con Naomi Watts

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il film Il libro di Henry. Jaeden Martell interpreta Henry, adolescente dalle notevoli capacità, ben più maturo rispetto ai suoi coetanei. L’essere considerato da tutti un bambino prodigio, non gli impedisce di svolgere una vita quotidiana apparentemente comune. Sua madre Susan e il suo fratellino contano molto su di lui, in particolare da quando il loro padre li ha lasciati.

Il dodicenne è un vero e proprio punto di riferimento per tutti i suoi amici e inizia ad esserlo in misura maggiore per la dolcissima Christina, sua vicina di casa nonché compagna di scuola. La ragazzina porta un enorme fardello sulle spalle, fatto di violenze e di abusi.

Il libro di Henry: anticipazioni, il destino di Christina nelle mani di Henry e Susan

L’unico che si renderà conto della reale situazione è Henry, il quale finirà per scrivere un libro o, per meglio dire, un insieme di indicazioni per far comprendere alla madre quale sia il modo migliore per aiutare Christina.

Lasciati completamente soli, Susan ed Henry cercheranno di trarre in salvo la dodicenne ad ogni costo.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it