Dove vedere la MotoGP Giappone 2019 in diretta streaming o in tv

MotoGp Giappone: il motomondiale si trasferisce nella terra del Sol Levante ma il copione non cambia. Nuova pole per Marc Marquez, da segnalare uno strepitoso Morbidelli che alla fine arriva secondo davanti a Quartararo.

MotoGP Giappone: Marquez in pole su tutti i circuiti del calendario

Con la pole – decima stagionale – conquistata sul circuito Twin Ring di Motegi, risultato che non aveva mai raggiunto nella classe regina e che alla Honda – che ha costruito il circuito e di fatto lo usa tuttora come “laboratorio” – mancava dal 2011, Marc Marquez ha raggiunto il primo posto in griglia di partenza su tutti i circuiti attualmente in calendario. In generale, è stato in pole su 20 circuiti diversi in Moto Gp, su questa statistica sono ancora davanti a lui Valentino Rossi (pole su 21 circuiti) e Doohan (pole su 24 circuiti).

Dietro Marc Marquez – che ha già matematicamente vinto il suo ottavo mondiale in carriera sul circuito di Buriram in Thailandia – partiranno le due Yamaha di Morbidelli e Quartararo. Quarto tempo per Viñales, per trovare un italiano bisogna scendere fino al settimo posto dove si trovano Dovizioso e la sua Ducati ufficiale, subito dietro il compagno di squadra Danilo Petrucci. Il Dottor Rossi non va oltre la decima posizione dunque partirà dalla quarta fila.

Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo e Loris Capirossi detengono a parimerito il record di vittorie a Motegi il cui ingresso in calendario risale al 1999. Lorenzo è invece il pilota che ha ottenuto il maggior numero di pole sul circuito nipponico.

MotoGp Giappone: dove vedere la gara?

Moto Gp Giappone: la gara di Motegi sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport Moto Gp (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201) a partire dalle 8 di domenica 20 ottobre 2019. L’emittente offrirà anche la replica della corsa alle 10 e 15, alle 14 e alle 15. La tappa giapponese del Motomondiale, d’altra parte, sarà trasmessa in chiaro anche da Tv8 in differita alle ore 14.

