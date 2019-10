L’uomo senza gravità: trama, cast e anticipazioni. Quando esce al cinema

L’uomo senza gravità è una commedia scritta e diretta da Marco Bonfanti, distribuita nelle sale cinematografiche il 21 ottobre.

Lo sceneggiatore e regista mette in scena la storia di Oscar, bambino speciale nato con una rarissima malattia, la leggerezza. Il protagonista trascorre l’infanzia in casa, insieme a sua madre e a sua nonna, lontano dal mondo e lontano dalle altre persone. Una volta divenuto adulto, però, per Oscar sarà difficile nascondere il proprio segreto.

Nel cast del film ritroviamo Elio Germano nel ruolo di Oscar e, al suo fianco, Michela Cescon, Elena Cotta e Silvia D’Amico.

L’uomo senza gravità: trama del film con Elio Germano

L’uomo senza gravità vede come protagonista Oscar, affetto da una malattia denominata Leggerezza. Egli, fin dalla nascita, è immune alla forza di gravità e vive costantemente sospeso per aria. Per anni sua madre e sua nonna cercano di tenerlo nascosto, custodendo gelosamente il dono del loro bambino. Pian piano, però, Oscar si renderà conto di non poter vivere per sempre chiuso in una stanza.

Noncurante del pericolo l’uomo senza gravità deciderà di uscire allo scoperto. Un mondo ricco di pesantezza, angoscia, frustrazioni e aria irrespirabile, però, non sarà mai per Oscar un luogo ospitale.

L’uomo senza gravità: anticipazioni, curiosità e morale del film al cinema

La commedia di Marco Bonfanti si presenta come un film dai toni fiabeschi e come una riscrittura de Il Barone rampante di Italo Calvino, imbevuta però di modernità e contestualizzata nella società contemporanea.

Un dono o una maledizione, il protagonista non sa bene come considerare la propria malattia, ma alla fine del film decide comunque di lasciare il proprio nascondiglio e di diventare un vero e proprio supereroe moderno. Sulla scia dei fumetti che leggeva da bambino, uscirà allo scoperto per poter donare al mondo un po’ della sua “leggerezza”.

