Porto-Rangers: diretta tv e streaming. Le formazioni

Il match Porto–Rangers, valido per il terzo turno della fase a gironi di Europa League (Girone G), si giocherà giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 18:55 all’Estadio Do Dragao di Porto.

Porto-Rangers: sapore di Champions League

Quello tra Porto e Rangers, per i valori delle due squadre e per la loro storia, potrebbe tranquillamente essere un match degno della competizione europea più importante, la Champions: i portoghesi hanno vinto 4 delle ultime 5 partite tra campionato ed Europa League ma occupano attualmente l’ultimo posto nel girone. Un risultato non all’altezza di una squadra capace di segnare 16 gol in campionato e di subirne solamente 4.

Il Rangers, arrivano in Portogallo con 3 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio alle spalle. Gli scozzesi occupano attualmente la seconda posizione nella Premiership, nella quale, ad oggi, hanno segnato 27 gol subendone 6. Tra le due compagini si riscontrano solamente due precedenti prima di oggi: l’ultimo confronto fra le due squadre è stato disputato in Portogallo e terminato con il risultato di 1-1.

Le probabili formazioni di Porto-Rangers

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafa, Pepe, Marcano, Telles; Otavio, Uribe, Pereira, Nakajima; Marega, Zé Luis

Allenatore: Conceiçao

Rangers (4-1-4-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Davis; Arfield, Jack, Kamara, Ojo; Morelos

Allenatore: Gerrard

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva per i clienti Sky sul canale 254 (Sky Sport HD). In assenza di segnale satellitare, la partita potrà essere vista tramite smartphone, pc o tablet grazie al servizio streaming di Sky Go e Now TV.

