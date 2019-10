Quanto guadagna Gerry Scotti: stipendio e patrimonio del conduttore tv

Uno dei presentatori di più lungo seguito e di maggior successo, ormai da decenni, Gerry Scotti. Quanto guadagna il volto noto che ha legato la sua carriera alle reti Mediaset.

Gerry Scotti: uno “stakanovista” del piccolo schermo

Chi vuol esser milionario? è solo uno dei numerosi programmi condotti da Gerry Scotti, noto nell’ambiente del piccolo schermo per essere un vero e proprio “stakanovista”. Infatti, sono tantissimi i quiz del preserale di Canale 5 a cui ha legato il suo nome sempre all’insegna del sorriso durante una carriera ormai lunga 40 anni, cominciata nelle radio meneghine a inizio anni 80 appena ventenne. Ad oggi, il 63enne di Miradolo Terme, in provincia di Pavia, ha all’attivo più o meno 700 prime serate e oltre 7mila puntate in daytime sempre e solo sulle reti del biscione.

Quanto guadagna un informatore scientifico del farmaco: importo stipendio

Quasi 10 milioni di euro a stagione

Col tempo, il suo impegno e la sua bravura gli hanno permesso di diventare uno dei conduttori tv più pagati di tutti i tempi. Basandosi su quello che si può capire spulciando tra le indiscrezioni disponibili su internet, vista la mancanza di dati ufficiali in merito ai suoi compensi, sembra proprio che Gerry Scotti guadagni più o meno 10 milioni di euro all’anno; una cifra importante che non deriva solo dai cachet incassati come presentato. Scotti, d’altra parte, è un volto noto anche di moltissime televendite e pubblicità. Inoltre, non molti sanno che è anche il proprietario dello Studio Michelangelo di Cologno Monzese, uno dei set utilizzati proprio da Mediaset. Tra l’altro, possiede diverse attività nel settore immobiliare e in quello dei vini.

Quanto guadagna Roberto Mancini: stipendio e contratto ct nazionale

Solo Maria De Filippi e Paolo Bonolis si avvicinano a lui

Tra gli altri conduttori Mediaset solo Maria De Filippi e Paolo Bonolis si avvicinano a lui in termini di compensi. Barbara D’Urso, per esempio, raggiunge i 6 milioni di euro ma solo aggiungendo anche i cachet presi per l’apparizione nelle fiction di cui è protagonista. Ezio Greggio grazie a Striscia la Notizia, tra il 2009 al 2013, ha sfiorato proprio quota 6 milioni all’anno.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it