Dove vedere la MotoGP Australia 2019 in diretta streaming o in tv

Il motomondiale lascia il Giappone e sbarca in Australia: sul storico circuito di Philip Island si correrà la diciassettesima e terzultima gara della stagione. Il programma è in via di modifica a causa del maltempo.

MotoGP Australia: qualifiche rimandate a domenica

Appuntamento alle ore 5 – attenzione al passaggio dall’ora solare all’ora legale che avverrà nella notte! – di domenica 27 ottobre con la Moto Gp: la gara sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. Previste repliche dalle 7 e 15 fino alle 21. Come di consueto si potrà seguire la corsa anche in chiaro sulle frequenze di Tv8 ma in differita alle ore 14. Anche le qualifiche si svolgeranno nella notte di domenica 27 ottobre: dovevano disputarsi oggi sabato 26 ottobre ma sono state rinviate a causa del forte vento. Il maltempo, d’altra parte, si sta imponendo come principale protagonista del weekend: secondo le previsioni meteo, potrebbe verificarsi un forte temporale durante il Gp.

Come si arriva al Gp australiano?

Sul circuito di Motegi, nello scorso turno del motomondiale: Marc Marquez ha centrato il quarto successo consecutivo e il decimo stagionale. Il risultato ha permesso alla Honda di conquistare anche il 25esimo titolo costruttori, d’altronde, Marquez è già campione del mondo in virtù dei 350 punti in classifica, 119 in più di Dovizioso. In Giappone, secondo posto sul podio per Quartararo che ha vinto il titolo di Rookie of the Year detenuto dal compagno di squadra Morbidelli, giunto sesto.

Sul circuito di Philip Island il record di vittorie appartiene attualmente a Valentino Rossi: il Dottore in Australia ha vinto 8 volte di cui 6 in Moto Gp. Da sottolineare, però, che Casey Stoner qui ha vinto ben 6 volte di fila dal 2007 al 2012. Marc Marquez è ancora fermo a quota 3 vittorie, 2 in Moto GP. Una vittoria ciascuno per Lorenzo, Viñales e Crutchlow.

