Ponte 1 novembre 2019: previsioni traffico Italia e come evitarlo

Ponte 1 novembre: l’ultimo del 2019 se si escludono le festività natalizie. Chi si ha deciso di fare una gita fuori porta nel weekend dovrà confrontarsi con traffico in aumento e maltempo.

Ponte 1 novembre: traffico autostradale in aumento

Il ponte di Ognissanti per molti italiani è un’occasione per andare in vacanza anche se solo per un paio di giorni. Tuttavia, nelle maggiori città la circolazione stradale viene limitata per favorire l’accesso ai luoghi di culto e sulle autostrade potrebbero crearsi ingorghi e code proprio a causa del piccolo esodo vacanziero.

Per non finire imbottigliati si può consigliare di non percorrere le arterie principali (la A4 Milano-Brescia e la A8 Milano-Varese, per esempio, ma anche la A10 Genova-Savona-Ventimiglia, la A13 Bologna-Padova, la A11 Firenze-Pisa nord, l’A 24 Roma-L’Aquila e, in particolare, l’A1 Bologna-Roma), soprattutto in prossimità delle uscite verso i centri commerciali e gli aeroporti, e non mettersi in viaggio negli orari più a rischio congestione (chiusura degli uffici, metà mattinata).

Tuttavia, al di là delle problematiche causate da diversi incidenti, non sembrano esserci particolari rallentamenti o comunque disagi degni di nota. Anche le previsioni per i prossimi giorni sono incoraggianti in questo senso, insomma, il traffico dovrebbe mantenersi in generale fluido anche se più intenso del solito sulla direttrice Nord-Sud della rete autostradale della penisola.

Le condizioni meteo durante il Ponte

Già dalla serata di ieri giovedì 31 ottobre 2019 le condizioni metereologiche risultano in peggioramento su tutto il territorio nazionale; oggi, venerdì 1 novembre, le precipitazioni interesseranno tutte le zone del paese anche se si concentreranno più che altro al Centro-Sud, la Sicilia dovrebbe essere interessata dai temporali più forti. Le temperature resteranno stabili o leggermente in calo.

Sabato 2 novembre, d’altra parte, sono previsti rovesci intensi a carattere sparso su tutta l’Italia a pare la costa adriatica: Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia, Sardegna, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia le zone dove colpiranno con più forza. Detto ciò, si attende una vera e propria ondata di maltempo, con temperature in calo, un po’ dappertutto nell’ultimo giorno del Ponte di Ognissanti, domenica 3 novembre.

