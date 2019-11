MacBook Pro 16: prezzo, uscita e caratteristiche. Quando esce

Si avvicina il lancio dell’attesissimo MacBook Pro 16 pollici: non ci sono ancora certezze sulla data, d’altra parte, non si dovrebbe attendere oltre i primi mesi del 2020.

MacBook Pro: quello che si sa sul lancio

Il nuovo MacBook Pro da 16 pollici verrà lanciato da Apple nel 2019 o nel 2020? Secondo quanto riferito dalla stampa specializzata, il colosso di Cupertino ha ricevuto i primi lotti di produzione nel corso del terzo semestre di quest’anno, un dettaglio che per molti è indicativo di un lancio previsto per il quarto trimestre. Insomma, la commercializzazione sarebbe imminente, tuttavia, come hanno fatto notare diversi esperti, potrebbe significare soltanto che Apple sta accumulando una scorta consistente di prodotti in previsione dei dazi di importazione del 15% che entreranno in vigore su spinta della Casa Bianca a partire dal 15 dicembre.

Che aspetto potrebbe avere?

Altre indiscrezioni riferite sempre dalla stampa specializzata si concentrano, invece, sul design che potrebbe avere il nuovo MacBook Pro da 16 pollici. Pare che presenterà uno schermo privo di cornici, dunque, per quanto riguarda le dimensioni, nonostante il display più ampio (3072 x 1920 di risoluzione secondo diverse fonti), non dovrebbe discostarsi molto da quelle del conosciuto MacBook da 15 pollici. La tastiera poi dovrebbe montare il sistema “a forbice” e non più quello “a farfalla” in uso sin dal 2015 su tutti i modelli (il riferimento è alla struttura al di sotto dei tasti e che ne permette il funzionamento).

Detto ciò, tra le pieghe del sistema operativo Catalina alcuni addetti ai lavori hanno notato delle immagini che permettono di ipotizzare come sui nuovi MacBook il Touch ID sarà separato dalla Touch Bar diventando un vero e proprio pulsante fisico dedicato anche ad accensione e spegnimento. Anche il tasto ESC potrebbe essere comparire al di fuori di quest’ultima. A proposito di prezzo, gli esperti si sono sbilanciati sulla cifra di 3mila dollari.

