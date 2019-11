Quanto guadagna Fiorello: stipendio e patrimonio del comico-presentatore

Uno degli showman più apprezzati dagli italiani, grazie al suo talento e alla sua simpatia, Fiorello è garanzia di ascolti e incassi: dunque, non ci si può stupire di fronte alla ricchezza del suo cachet, anche se non gli vengono mai risparmiate critiche, talvolta fragorose, in merito.

Quanto guadagna Fiorello: 100mila euro a puntata

In questo momento, Fiorello sta conducendo il programma preserale Viva Rai Play; attualmente trasmesso su Rai Uno, il format è pensato appositamente per la piattaforma di streaming dell’azienda di Viale Mazzini. Non si conosce esattamente il compenso percepito dallo showman per Viva Rai Play; d’altro canto, basandosi sulle indiscrezioni che circolano sugli organi di stampa, potrebbe aggirarsi sui 100mila euro per ogni puntata – in totale 5 – che va in onda in televisione: si parla, quindi, di 500mila euro in appena una settimana. Sempre stando ad indiscrezioni, Fiorello incasserebbe 17mila euro per ogni clip – di appena due minuti – pubblicata su RaiPlay.

Testimonial, conduttore radiofonico e produttore

Cifre da capogiro, insomma, quelle elargite dalla Rai per assicurarsi il ritorno di Fiorello: il conduttore siciliano, oltre al ruolo di testimonial principale di RaiPlay, è tornato su Radio 2 a inizio novembre e, con tutta probabilità, salirà sul palco dell’Ariston per la 70esima edizione del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. Mentre la Rai punta fortissimo su di lui, Fiorello continua a essere il protagonista degli spot Wind.

Tuttavia, i suoi maggiori guadagni non provengono né dall’attività di showman e conduttore radiofonico né dalla pubblicità. Infatti, sono le due società di produzione e management che possiede insieme alla moglie Susanna Biondo ad assicurargli gli introiti più importanti. Entrambe con sede a Roma, La Casetta ha un patrimonio di 7 milioni di euro e circa 16 milioni e mezzo di utili, invece, La R.o.s.a. Production, solo nel 2018, ha totalizzato 3 milioni di euro di ricavi (ad oggi sarebbe in attivo di 2,8 milioni, con un patrimonio netto di più o meno 2 milioni).

