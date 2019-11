Allerta meteo 12 novembre 2019: Calabria, Campania e Sicilia. Le disposizioni

Allerta meteo nelle regioni del Sud e in Sicilia: sospensione delle attività didattiche in molti comuni (anche del Lazio).

Condizioni meteo in forte peggioramento al Sud

Tra oggi martedì 12 novembre e domani mercoledì 13 novembre 2019, forte maltempo sulle regioni del Sud: Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia potrebbero essere interessate da veri e propri nubifragi. In particolare, Calabria e Sicilia oggi saranno in allerta rossa per rischio idraulico, allerta rossa per rischio idrogeologico diramata anche sulla Basilicata oltre che sulla Calabria e la Sicilia. Allerta arancione, invece, in Puglia. Nella seconda parte della settimana i temporali cominceranno a interessare anche le regioni centro-settentrionali.

Allerta meteo: le scuole chiuse oggi martedì 12 novembre

L’allerta meteo ha determinato la scelta di molti comuni di Campania, Calabria, Sicilia ma anche Puglia, Basilicata e Lazio di chiudere le scuole per la giornata di oggi martedì 12 novembre 2019. In Campania risultano sospese le attività negli istituti del capoluogo Napoli. Per quanto riguarda la Calabria, chiuse le scuole a Vibo Valentia e nel comune limitrofo di Filogaso, a Crotone e nel comune limitrofo di Cirò, a Reggio Calabria e in una quindicina di comuni vicini al capoluogo. Chiuse anche le scuole di Catanzaro e di Lamezia Terme, anche in provincia di Cosenza chiudono le scuole in diversi comuni.

Per quanto riguarda le scuole siciliane, tutte chiuse quelle in Provincia di Siracusa, chiuse anche quelle di Catania e di diversi comuni della provincia etnea, così come quelle di Messina e di una quindicina di comuni vicini (compresi Barcellona Pozzo di Gotto e Giardini Naxos). Chiude le scuole anche a Ragusa e in molti comuni del circondariato (Vittoria, Modica). In provincia di Palermo si chiudono gli istituti a Montelepre e Giardinello, in provincia di Agrigento anche quelli di Ribera e Sciacca, attività didattiche sospese a Piazza Armerina (Provincia di Enna).

In Basilicata l’allerta meteo ha fatto interrompere le lezioni a Matera e in 12 comuni limitrofi. Tantissimi i comuni che hanno chiuso le scuole nelle province di Lecce, Brindisi, Taranto e Bari. Anche in Lazio, ad Anzio e Nettuno, chiudono le scuole in previsione del maltempo.

