Volevo fare la Rockstar: trama e anticipazioni di stasera 13 novembre

L’attrice Valentina Bellé veste i panni della giovane Olivia nella fiction Volevo fare la Rockstar. Ispirata all’omonimo blog, la serie tv è formata da sei puntate e racconta la vita quotidiana di un ragazza madre alla soglia dei 30 anni, alle prese con due figlie gemelle in piena pre adolescenza. Dopo aver trascurato i propri desideri e le proprie ambizioni per circa undici anni, in seguito ad un incidente Olivia comprenderà che è giunto il momento di riprendere tra le mani le redini della propria vita. Il sogno di diventare una Rockstar non sembra poi così irrealizzabile.

Volevo fare la Rockstar: trama terza puntata fiction, stasera Rai 2

La terza puntata della fiction andrà in onda questa sera, mercoledì 13 novembre, su Rai 2. Cosa avrà deciso di fare Olivia dopo essere finalmente tornata a casa dall’ospedale? La felicità delle due gemelle di riavere in casa la propria giovane madre sarà interrotta da una sorpresa inaspettata.

L’affascinante Cesare, insegnante di educazione fisica, inizierà a corteggiare Olivia, sperando che la ragazza accetti un’uscita con lui. La presenza dell’uomo nelle loro vite creerà scompiglio nell’equilibrio creato tra madre e figlie.

Volevo fare la Rockstar: anticipazioni terza puntata, guai in vista per Olivia

Le gemelle non sono abituate alla presenza di un uomo e, per giunta, inizieranno a domandarsi chi sia il loro vero padre. Olivia ha nascosto l’identità del giovane ex fidanzato persino a sua madre ma, ora come ora, è giunto il momento di fare i conti con la verità.

Come se non bastasse, la casa in cui vivono Olivia e le sue figlie è finita all’asta. La ragazza dovrà trovare i mezzi per recuperare l’abitazione per il bene delle gemelle.

Francesco, dal canto suo, cercherà di passare del tempo con le bambine per distoglierle dalla delicata situazione che vige in casa loro. Le due gemelle scopriranno così che è davvero piacevole restare in sua compagnia.

