Portogallo-Lituania: formazioni, diretta tv e streaming. Le quote

Si avvicina sempre di più l’inizio di Euro 2020, l’Europeo di Calcio itinerante che avrà inizio il prossimo 12 giugno (calcio d’inizio allo Stadio Olimpico di Roma). Questa sera, giovedì 14 novembre 2019, si giocherà Portogallo-Lituania, gara del Gruppo B valida per le qualificazioni all’Europeo. Il Portogallo, dopo la sconfitta subita dall’Ucraina, deve conquistare i tre punti per mantenersi al secondo posto della classifica del girone, e dovrà farlo davanti ai propri tifosi contro una Lituania ancora a secco di vittorie.

Portogallo-Lituania: il punto della situazione sul Gruppo B

L’Ucraina domina incontrastata la classifica del Gruppo B con i suoi 19 punti su 7 partite giocate. Il bollino racconta di 6 vittorie e 1 pareggio, conseguito nella prima partita contro il Portogallo. La squadra iberica è invece al secondo posto con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) su 6 partite giocate ed è inseguita dalla Serbia, in terza posizione, a 1 solo punto di distanza. Chiudono la classifica il Lussemburgo con 4 punti e la Lituania a 1 punto.

Portogallo-Lituania: le probabili formazioni

Nel Portogallo la difesa sarà guidata da Pepe, mentre nel comparto centrale ci saranno Moutinho e Joao Mario in cabina di regia. Talento e realizzazione nel comparto offensivo, nel quale sarà presente Cristiano Ronaldo, che affiancherà André Silva e Bernardo Silva. Nelle file della Lituania il duo Golubickas-Simkus supporterà la difesa, mentre in avanti Matulevicius sarà l’unica punta, dietro la quale agiranno Verbickas (al centro), Vorobjovas e Lauzkemis (ai lati). Ecco le probabili formazioni di Portogallo-Lituania:

Portogallo (4-3-3): Patricio; Ricardo Pereira, Pepe, Dias, Guerreiro; Moutinho, Joao Mario, Danilo Pereira; Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo. All: Fernando Santos.

(4-3-3): Patricio; Ricardo Pereira, Pepe, Dias, Guerreiro; Moutinho, Joao Mario, Danilo Pereira; Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo. All: Fernando Santos. Lituania (4-2-3-1): Cerniauskas; Baravykas, Klimavicius, Girdvainis, Mikoliunas; Golubickas, Simukus; Vorobjovas, Verbickas, Lauzkemis; Matulevicius. All: Valdas Urbonas.

(4-2-3-1): Cerniauskas; Baravykas, Klimavicius, Girdvainis, Mikoliunas; Golubickas, Simukus; Vorobjovas, Verbickas, Lauzkemis; Matulevicius. All: Valdas Urbonas. Arbitro: Ruddy Buquet (FRA).

Inghilterra-Montenegro: diretta tv e probabili formazioni

Le quote

Portogallo nettamente favorito, visto che la Lituania è a secco di vittorie e l’unico punto è stato conquistato in casa contro il Lussemburgo lo scorso 7 giugno. Sulla carta impegno molto facile per i lusitani, la cui vittoria è data quasi per certa (1 quotato 1.02 in media). Inoltre si attendono anche diversi gol, viste le quote sull’Over 2.5, che arrivano a massimo 1.20 di media.

Francia-Moldavia: dove vedere la partita e formazioni

Dove vedere la partita in tv

Portogallo-Lituania sarà trasmessa in diretta tv in chiaro: basterà sintonizzarsi sul Canale 20 per assistere in diretta al match. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. La partita sarà trasmessa anche in streaming su Mediaset Play, dove sarà possibile vedere la partita su PC, smartphone o tablet.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it