Bosnia-Italia: probabili formazioni, quote e diretta streaming-tv

Questa sera, venerdì 15 novembre 2019, si giocherà Bosnia-Italia, gara del Gruppo J valida per le qualificazioni a Euro 2020, il campionato europeo di calcio itinerante che inizierà il prossimo giugno dove l’Italia è già qualificata. Discorso diverso per la Bosnia di Dzeko e Pjanic che deve assolutamente vincere per sperare in una qualificazione al momento difficile da raggiungere. Facciamo il punto della situazione del Gruppo J e andiamo a vedere come si schiereranno le squadre in campo questa sera, cosa dicono i bookmakers e dove vedere la partita in diretta tv.

Bosnia-Italia: il punto della situazione sul Gruppo J

L’Italia ha vinto tutte le partite del girone fin qui disputate e si è conquistata la qualificazione a Euro 2020 con largo anticipo. Ora la palla passa letteralmente alle inseguitrici. Fuori dai giochi il Liechtenstein (2 punti), ma anche la Grecia, penultima con 8 punti, mentre Bosnia e Armenia, appaiate a 10 punti, cercano di vincere le ultime partite per conquistare un pass che finora è sempre stato rincorso. La Finlandia, invece, è seconda nel girone, con 5 partite vinte e 3 sconfitte (15 punti in totale, 5 lunghezze di distanza da Bosnia e Armenia) e ha il destino nelle sue mani.

Bosnia-Italia: le probabili formazioni

Nelle file dell’Italia in avanti ci sarà spazio sia per Belotti sia per Immobile, in almeno una delle due partite che si giocheranno contro Bosnia e Armenia. C’è poi grande curiosità di vedere i nuovi, le leve fresche che hanno ringiovanito la Nazionale azzurra e dalla quale ci si aspetta tanto: parliamo soprattutto di Orsolini, Cistana e Castrovilli, ma anche di Sandro Tonali. C’è poi Zaniolo, esploso nelle ultime giornate con la Roma, che dovrà far vedere quanto di bene fatto con i giallorossi anche in maglia azzurra. Chance importante per Alessandro Florenzi, non più titolare nella Roma e neppure riserva subentrate in questo momento: avrà voglia di far vedere cosa è ancora capace di fare, ma in un ruolo in cui Fonseca non lo vede, quello di terzino difensivo.

Nelle file della Bosnia ci sono invece dei ballottaggi importanti, mentre gli “italiani” Dzeko e Pjanic sono certamente sicuri del posto. Ecco le probabili formazioni di Bosnia e Italia.

Bosnia (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Pjanic, Krunic; Visca, Dzeko, Gojak. All: Prosinecki.

(4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Pjanic, Krunic; Visca, Dzeko, Gojak. All: Prosinecki. Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bonucci, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; Insigne, Belotti, El Shaarawy. All: Mancini.

(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bonucci, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella; Insigne, Belotti, El Shaarawy. All: Mancini. Arbitro: Scharer (SVI).

Le quote

Facendo la media delle quote stimate dalle principali agenzie, una vittoria dell’Italia è data prevalentemente a 2.15, mentre i 3 punti della Bosnia sono dati a 3.30. Più difficile l’ipotesi di un pareggio, stimato sui 3.50. Favoriti gli Azzurri, quindi, che però sono già qualificati e potrebbero subire la volontà della Bosnia di agguantare in extremis il pass per Euro 2020.

Dove vedere Bosnia-Italia in diretta tv e streaming

La partita Bosnia-Italia sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai1. Per chi non potesse accomodarsi davanti al televisore, potrà assistere alla partita in streaming su RaiPlay da PC, smartphone o tablet. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20.45.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it