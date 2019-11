Ferrari Roma 2019: prezzo, motore e caratteristiche interni

Il quinto modello del Cavallino rampante in un anno, lanciata la Ferrari Roma: la coupé della casa di Maranello che si ispira alla “Dolce Vita”.

Ferrari Roma: la Gt che reinterpreta la “Dolce Vita”

Nel comunicato con cui la Ferrari lancia la sua nuova Gran Turismo si legge: “la vettura reinterpreta in chiave contemporanea il lifestyle della città di Roma tipico degli anni 50-60”. In effetti, per gli addetti ai lavori Ferrari con la sua Roma ha portato a termine un vero e proprio capolavoro di stile: ciò soprattutto grazie alle sue forme definite a più riprese dagli esperti leggere, piacevoli, morbide, sinuose, eleganti, raffinate, sobrie e pulite: una linea, insomma, che vuole ricordare la spensieratezza della”Dolce Vita”. Allo stesso tempo, però, il Cavallino non rinuncia alla grinta e all’aggressività, a partire dal disegno del muso che a qualcuno ha ricordato la bocca di uno squalo. Da segnalare in questo senso anche l’integrazione della griglia anteriore in carrozzeria.

Rompere gli schemi della categoria

La Ferrari Roma è un coupé 2+ – sarebbe meglio dire 2+2, per intenderci, può ospitare due passeggeri posteriormente – che però oltre alla bellezza esteriore non vuole rinunciare a prestazioni portentose. D’altra parte, monta un motore V8 bi-turbo che sviluppa 620 cv a 7.500 giri/min: tradotto si parla del massimo che può essere offerto da un’auto di questa categoria. Inoltre, la Ferrari Roma è la 2+ con motore anteriore-centrale che, attualmente, può contare sul miglior rapporto peso/potenza (2,37Kg/cv); inoltre, monta il nuovo cambio dual clutch (doppia frizione) a 8 rapporti di 6 Kg più leggero rispetto alla precedente versione a 7 rapporti.

In pratica, oltre a spiccare per reattività e dinamicità, sarà molto facile e piacevole da guidare. Dovrebbe raggiungere e superare i 320 chilometri all’ora, con un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in 3.4 secondi. Gli interni sono pensati totalmente in base al concetto di dual cockpit; infatti, le sedute anteriori e quelle posteriori sono tutte avvolte da una plancia; tale design a qualcuno ha ricordato l’interno di un caccia. Le prime consegne della nuova Gran Turismo del Cavallino dovrebbero arrivare insieme alla prossima estate. Il prezzo della Ferrari Roma si aggirerà probabilmente intorno ai 200mila euro.

